Subdirector del FBI se retira en medio de criticas de Trump

El subdirector del FBI, Andrew McCabe, que ha recibido duras críticas del presidente de Estados Unicos, Donald Trump, renunció y permanecerá en licencia hasta su retiro, dijo una fuente al tanto del asunto.



Trump y algunos legisladores republicanos han argumentado cada vez más que hay evidencia de que los funcionarios anteriores de la Oficina Federal de Investigaciones, incluido McCabe, estaban predispuestos a favor de la demócrata Hillary Clinton y en contra de Trump en el período previo a las elecciones presidenciales de 2016.



La semana pasada, Trump dijo a los periodistas que no recordaba haber preguntado a McCabe, entonces director en funciones del FBI, por quién votó en las elecciones presidenciales de 2016, poco después de que el presidente despidiera al exdirector del FBI, James Comey. The Washington Post informó que la conversación con McCabe es de interés del fiscal especial Robert Mueller.



"No lo creo. No, no creo que lo haya hecho. No sé cuál es el problema con eso, porque pregunté: te preguntaría, ’¿por quién votaste?’ Pero no recuerdo eso", dijo Trump a los periodistas. "No recuerdo haberle hecho la pregunta. También creo que es una pregunta muy poco importante".



Este lunes, el presidente ignoró las preguntas de los periodistas sobre McCabe.



The Washington Post informó en diciembre que el funcionario planeaba dejar el FBI después de que cumpliera el tiempo que le permitiera recibir los beneficios de pensión en marzo.



Trump tuiteó a fines de diciembre que "el subdirector del FBI, Andrew McCabe, está contra el reloj para retirarse con todos los beneficios. ¿Faltan 90 días para que se vaya?!!!"



Controversias políticas



El mandato de McCabe se ha enredado en los últimos años en polémicas políticamente cargadas, incluida la investigación sobre el uso del correo electrónico privado de Clinton cuando era secretaria de Estado, y la investigación criminal en curso sobre la interferencia rusa.



Más recientemente, los republicanos de la Cámara de Representantes exigieron saber qué discusiones podría haber tenido McCabe en 2016 con dos funcionarios del FBI que intercambiaron mensajes de texto críticos de Trump. Uno de ellos se refirió a una reunión en "la oficina de Andy" donde discutieron "que no hay forma" de que Trump saliera elegido, pero "no podemos correr ese riesgo".



McCabe también fue criticado por los republicanos en 2016 cuando ayudó a supervisar la investigación sobre el correo electrónico de Clinton a pesar de que su esposa había aceptado donaciones de organizaciones políticas demócratas para una candidatura electoral fallida en 2015 al senado estatal de Virginia.



El FBI dijo en un comunicado en ese momento que McCabe "no desempeñó ningún papel" en la campaña de su esposa "y no participó en la recaudación de fondos o apoyo de ningún tipo".