Sismo de 6.2 sacude norte de Perú; no hay reportes de daños

LIMA.- Un sismo de 6.2 grados de magnitud sacudió el norte de Perú, y pese a que causó susto en la población, no se han reportado daños hasta el momento, reportó el Instituto Geofísico de Perú.



El epicentro del movimiento se registró 43 kilómetros al este de la ciudad de Máncora, en Piura, y fue percibido en la región aledaña de Tumbes, cerca de la frontera con Ecuador. Tuvo una profundidad de 18 kilómetros.



"Autoridades de Máncora, Lancones (Piura)y Casitas (Tumbes) no reportan daños por el sismo de 6.2 en Piura. Centro de Operaciones de Emergencia Nacional monitorea", informó en su cuenta de Twitter el Instituto Nacional de Defensa Civil.



Por su parte, Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), también confirmó que hasta el momento no hay registro de víctimas ni pérdidas, según la agencia estatal Andina.

Pese a que no se informan daños, hubo alarma en la población."El remezón fue bien duro. La población salió a las calles (...) Fue un tiempo corto pero bien fuerte. La casa crujía", dijo a radio RPP el ciudadano Jorge Luis Barrientos, desde la ciudad de Tumbes.



Según el IGP, Perú se encuentra en el llamado cinturón de fuego del Pacífico, una zona de fuerte actividad sísmica.



El último terremoto de gran magnitud y daños registrado en Perú fue el 15 de agosto de 2007, de 7.9 grados, con epicentro en las costa central, 40 kilómetros al oeste de Pisco, y dejó 595 muertos.