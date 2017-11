Sessions ya se acordó de una reunión clave en investigación sobre Rusia

El fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, negó haber mentido o haber engañado al Congreso sobre los contactos con Rusia por parte de personas involucradas en la campaña presidencial de Donald Trump, diciendo que simplemente se olvidó de una reunión que surgió en la investigación del procurador especial Robert Mueller.



"No aceptaré y rechazaré las acusaciones de que alguna vez mentí", dijo Sessions al Comité Judicial de la Cámara este martes. "Siempre he dicho la verdad, y he respondido todas las preguntas tal como las entendí y hasta donde he podido recordar".



En el testimonio, Sessions admitió que asistió a una reunión con George Papadopoulos, un exasesor de campaña que el mes pasado se declaró culpable de mentir al FBI.



Según documentos de la corte, Papadopoulos dijo en la reunión que podría usar sus contactos en Rusia para programar una reunión entre el entonces candidato Trump y el presidente ruso, Vladimir Putin.



Sessions había testificado antes en el Congreso, donde dijo que no sabía de comunicaciones entre la campaña de Trump y funcionarios rusos.



"Ahora recuerdo la reunión de marzo de 2016 en el Trump Hotel a la que asistió el Sr. Papadopoulos, pero no tengo un recuerdo claro de los detalles de lo que dijo durante esa reunión", dijo Sessions.



Sessions dijo que no recuerda haber tenido más discusiones sobre los contactos entre los funcionarios de la campaña de Trump y los operativos rusos después de eso, incluida una discusión que Carter Page, otro asesor de política exterior de Trump, dijo haber tenido con él.



Dudas de los demócratas

Los demócratas dejaron claro que dudaban de los cambios en los recuerdos de Sessions.



"En el último mes, también nos enteramos de que el fiscal general debe haber sido muy consciente de un intercambio continuo de información entre la campaña de Trump y el Gobierno ruso", dijo el representante John Conyers de Michigan, el principal demócrata del comité. "Bajo juramento, sabiendo de antemano que se le preguntaría sobre este tema, el fiscal general dio respuestas que, en el mejor de los casos, estaban incompletas".



Con información de Reuters y Bloomberg