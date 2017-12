Seguiré siendo candidato hasta que la ley lo impida: Lula

SAO PAULO.- El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva aseguró que no está preocupado por la decisión que surja de una apelación a su condena por corrupción y declaró que seguirá siendo candidato presidencial hasta que la ley se lo impida.



En julio, Lula fue hallado culpable de corrupción y lavado de dinero como parte de la extensa investigación "Autolavado" sobre sobornos. A pesar de eso, encabeza las encuestas para las elecciones del año entrante.



Si se ratifica la acusación, la ley en Brasil le impedirá ser candidato, pero varios expertos legales han indicado que hay muchas posibilidades de que permanezca en la contienda. Se prevé que una corte falle sobre la apelación el 24 de enero.



"Seré candidato hasta el día que una corte diga que no puedo ser candidato", dijo a un grupo de periodistas.



Lula, que durante su gobierno Brasil tuvo un crecimiento económico sin precedentes de 2003 a 2010, siempre ha dicho que es inocente de todos los cargos y que está siendo perseguido políticamente.



Lula fue acusado de recibir un apartamento con vista al mar y arreglos en propiedades como paga por parte de la constructora OAS. Nunca fue dueño del departamento, pero los fiscales dicen que era para él.



El miércoles, el exmandatario dijo que seguirá apelando cualquier decisión desfavorable y que confía que no será encarcelado.



"No pasaré a la historia como un inocente condenado", agregó.