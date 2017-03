Tiroteo en Las Vegas deja un muerto y un herido

Un hombre armado se parapetó el sábado dentro de un autobús en The Strip de Las Vegas, avenida que fue cerrada parcialmente.



Todo comenzó al reportarse un tiroteo en Las Vegas Boulevard en el corazón de The Strip, cerca del hotel-casino Cosmopolitan.



Dos personas fueron trasladadas al hospital después del tiroteo, dijo Danita Cohen, portavoz del University Medical Center. Una de ellas murió y la otra está en condición estable, añadió.



Las Vegas Boulevard está cerrado entre Flamingo Road y Harmon Avenue.



Larry Hadfield, agente de la policía de Las Vegas, indicó justo antes de las 3:30 de la tarde que el hombre tenía una pistola y se entregó sin incidentes. La policía no disparó.