Se registra un incendio en la casa de Hillary Clinton 

En medio de una ola de frío y diversas nevadas registradas en Estados Unidos, esta tarde los bomberos de New Castle tuvieron que combatir un incendio en la casa de los Clinton.



Su residencia, ubicada en el número 15 de Old House, en Chappaqua, Nueva York, se incendió este miércoles, de acuerdo con un reporte de CBS Nueva York.



Los bomberos combatieron el fuego en la residencia de Bill y Hillary Clinton durante media hora.



Aunque, los Clinton no se encontraban en casa cuando ocurrió el incendio y no se reportan heridos.



El Servicio Secreto emitió un comunicado en el que detalló que fue un "pequeño incendio en el techo del segundo piso de una estructura ubicada detrás de la residencia de los Clinton".



Las llamas comenzaron en lo que antes era un granero rojo y que hace tiempo fue renovado, el cual se ubica tras la casa que la pareja compró en 1999.