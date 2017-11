Se posterga diálogo entre oposición y Gobierno de Venezuela 

CARACAS.- La oposición venezolana dijo que no asistirá a una reunión para dialogar con el Gobierno socialista de Nicolás Maduro, prevista para el miércoles en República Dominicana, por complicaciones en la agenda de los garantes internacionales.



Los adversarios del mandatario sostienen que acuden a las negociaciones para buscar condiciones libres y objetivas para participar en las elecciones presidenciales de 2018, en momentos en que la comunidad internacional ha advertido de nuevas sanciones a Caracas si no cede en algunas de las demandas.



"No se puede producir el proceso de negociación internacional hasta tanto no se invite a los cancilleres", dijo el diputado Luis Florido, el líder de la comisión negociadora de la oposición.



Florido dijo que han solicitado a los cancilleres de Paraguay, México y Chile que los acompañen en el proceso. El Gobierno ha dicho en otras oportunidades que contarán con el aval de los representantes de Bolivia y Nicaragua.



"Estamos buscando una fecha de agenda donde todos puedan concurrir de manera que el proceso inicie con buen pie y termine con buen pie", agregó el legislador a periodistas.



Este será el tercer intento de las partes para sentarse a hablar y aliviar las profundas tensiones políticas y económicas, que aquejan al país, luego de que dos procesos previos -incluso uno amparado por El Vaticano- no llegaron a buen puerto.



En septiembre, la oposición abandonó el diálogo alegando que el Gobierno no había considerado ninguna de sus demandas, como la liberación de centenares de "presos políticos" y garantías electorales.



El Gobierno por su parte está pidiendo que no se convoquen más protestas de calle como las que sacudieron al país a principios de año y dejaron 125 muertos, y que la oposición legitime a la Asamblea Nacional Constituyente, un cuerpo legislativo con suprapoderes conformado por aliados de Maduro.