Se intensifican críticas contra Trump tras comentarios sobre violencia en Virginia

WASHINGTON/NUEVA YORK.- Varios dirigentes del Partido Republicano del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su aliado clave Reino Unido criticaron la insistencia del mandatario en culpar por igual a supremacistas blancos y manifestantes que se oponían a ellos por la violencia del fin de semana en Virginia.



Las declaraciones de Trump el martes, una repetición más vehemente de lo que fue considerado como una respuesta inicial inadecuada a los disturbios del sábado en Charlottesville, reactivaron una ola de críticas y tensión en el seno de su propio partido.



El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, hizo público un comunicado en el que no mencionó a Trump por su nombre pero indicó que los "mensajes de odio y fanatismo" de supremacistas blancos, el Ku Klux Klan y grupos neonazis no deberían ser bienvenidos en ninguna parte de Estados Unidos.

"No podemos ser tolerantes con el odio racial. No hay neonazis buenos y los que respaldan sus puntos de vista no son seguidores de los ideales y libertades estadounidenses. Todos tenemos la responsabilidad de enfrentarnos al odio y la violencia, donde quiera que asome su malvada cabeza", afirmó.



Los expresidentes republicanos George H.W. Bush y George W. Bush afirmaron en una declaración conjunta que "Estados Unidos debe rechazar siempre el fanatismo racial, el antisemitismo y el odio en todas sus formas".



En Londres, la primera ministra británica, Theresa May, protagonizó una inusual crítica a Trump por parte de uno de los más estrechos aliados foráneos de Estados Unidos.



"No veo equivalencia entre los que proponen visiones fascistas y los que se oponen a ellas y creo que es importante que todos los que tienen cargos de responsabilidad condenen las visiones de extrema derecha cuando las escuchemos", dijo May a la prensa cuando se le pidió que comentara la postura de Trump.



El alto mando militar tampoco se quedó al margen de la polémica. El Jefe de Estado Mayor del Ejército, el general Mark Milley, escribió en Twitter que "el Ejército no tolera el racismo, el extremismo ni el odio en sus filas. Es contrario a nuestros Valores y todo lo que hemos defendido desde 1775."