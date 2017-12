Se descarrila tren en Seattle; hay al menos seis muertos

TACOMA.- Por lo menos seis personas murieron cuando un tren del servicio Amtrak se descarriló al sur de Seattle, informaron las autoridades. Se prevé que aumente la cifra de víctimas.



El tren iba por un elevado cuando se salió de la vía y varios de sus vagones cayeron sobre la carretera en el nivel inferior. Varios conductores en esa autopista resultaron heridos.



El hecho ocurrió antes de las 8 de la mañana, aproximadamente 64 kilómetros al sur de Seattle.



No se sabía de inmediato por qué el tren se salió del carril.



Amtrak informó que había aproximadamente 78 pasajeros y cinco tripulantes a bordo.



Todos los carriles hacia el sur de la Interestatal 5 quedaron cerrados y las autoridades están pidiendo a los automovilistas que eviten el área.



El tren descarriló justo al sur de Tacoma, Washington.



Uno de los pasajeros, Chris Karnes, describió el caos imperante en ese momento.



"No sé qué golpeó al tren, no sé exactamente qué es lo que pasó”, dijo Karnes.



"Quedó sólo un vagón sobre los rieles, la locomotora trasera. Varios vagones quedaron colgando del elevado", añadió.



Cuerpos de rescate alzaron carpas en la zona para prestar primeros auxilios.



En un comunicado, Amtrak informó que el tren en cuestión era el 501, y que ofrecía servicio desde Seattle a Portland.



El tren estaba inaugurando una ruta, como parte de un proyecto de 180.7 millones de dólares para agilizar el transporte, al reemplazar otra ruta que va por Puget Sound y que está llena de curvas, trechos de un solo carril y excesivo tránsito de camiones.



El tren partió de Seattle a eso de las 6 de la mañana, según el horario de Amtrak, y debía llegar a Portland unas tres horas y media después.



La nueva ruta incluye un trecho que va paralelo a la Carretera Interestatal 5 desde Tacoma a DuPont. Las pruebas se realizaron en febrero y febrero pasado según el Departamento de Transporte del estado de Washington.



El alcalde de Lakewood, una ciudad que está incluida en la nueva ruta, había vaticinado hace dos semanas que un accidente era posible, pero se refería a la posibilidad de que un tren choque con un automóvil o atropelle a un peatón. En una asamblea pública, pidió a las autoridades construir un elevado a fin de evitar que el tren pase por medio de la calle.



La Junta Nacional del Transporte anunció que un equipo de expertos suyos estaba viajando a lugar desde Washington, D.C. para investigar lo sucedido.



Varias víctimas del accidente fueron al Providence St. Peter Hospital en Olympia, dijo un vocero del centro médico.



Dos personas estaban en el quirófano y una de ellas estaba en condición grave, dijo el vocero, Chris Thomas.



El tren iba a 130 kilómetros por hora en los momentos antes del accidente, según transitdocs.com, un portal de internet que publica datos sobre los trenes de Amtrak en base a los datos publicados por la empresa.