Se contradice Trump sobre la confianza en Putin y Kim

El presidente Donald Trump cayó en nuevas contradicción al asegurar el sábado que le creía a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de que Moscú no intervino en las elecciones presidenciales de su país, y que lamentaba los insultos contra su persona por parte del líder norcoreano, Kim Jong-un, de quien buscaba, dijo, ser su “amigo”.



Al llegar a Filipinas, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Trump causó otra polémica al ofrecerse como mediador en la disputa territorial por el mar de China Meridional, en donde Beijing construye desde hace años islas artificiales, y alagar la controvertida política antidrogas del presidente Rodrigo Duterte con quien además trató el tema del terrorismo del Estado Islámico en ese país.



Su sorpresivo ofrecimiento corre el riesgo de ser rechazado por China que, en repetidas ocasiones, ha dicho que Estados Unidos no tiene nada que ver en ese asunto.



Poco después de manifestar su confianza en Putin, el mandatario estadoundiense cambió de parecer y manifestó su apoyo a los servicios secretos estadounidenses que sostienen que sí hubo injerencia del Kremlin, al tiempo que convocó a la comunidad internacional a actuar para detener el peligro nuclear del líder norcoreano.



En conferencia de prensa con Tran Dai Quang, su colega de Vietnam, Trump aclaró que él nunca dijo que hubiese creído en Putin, cuando le reiteró que no interfirieron en las elecciones.



En la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC), “me dijo (Putin) que de ninguna manera se había entrometido en nuestras elecciones”, dijo Trump a los periodistas rumbo a Hanói. “Realmente creo que si me dice esto es verdad”, agregó.



Sin embargo poco después reviró al señalar que: “Yo creo en la información de nuestras agencias”.



El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, insistió en que respalda el informe de los expertos sobre la injerencia electoral de Rusia en 2016.



Las contradicciones de Trump sobre el Rusigate han causado molestia entre los servicios de inteligencia y la opinión pública estadounidense.



CRISIS NORCOREANA

Sobre la crisis nuclear con Corea del Norte, el jefe de la Casa Blanca instó a todas las naciones responsables a actuar para garantizar que ese país no sigue amenazando al mundo. “La seguridad es un objetivo que debería unir a todas las naciones civilizadas”, dijo.



Trump lamentó los insultos que le lanzó el líder Kim, quien lo llamó “viejo”. Por Twitter escribió que jamás llamaría “enano y gordo” al dictador y que espera que algún día puedan ser amigos.



“!Yo hago todo lo posible por ser su amigo y tal vez algún día ello suceda!”, escribió Trump.Donald Trump.