Rusia, China boicotean reunión de la ONU sobre Venezuela organizada por EU 

NACIONES UNIDAS.- Rusia, China, Egipto y Bolivia boicotearon el lunes una reunión informal pública del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Venezuela organizada por Estados Unidos, afirmando que el organismo de 15 miembros no debería involucrarse en la situación.



"El tema es sobre la injerencia en los asuntos internos de Venezuela", dijo a periodistas el embajador ruso ante Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, agregando que espera que el país pueda resolver sus problemas de manera pacífica y sin interferencia externa.



La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, declaró en la reunión: "El hecho de que el Gobierno (venezolano) llegue tan lejos para conseguir que la gente no asista a la reunión es una muestra de culpa. Eso es lamentable".



Venezuela sufre una dura crisis económica y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha reprimido a la oposición, encarcelando a muchos de sus líderes y activistas, o dificultando que ejerzan cargos públicos de elección popular.



Decenas de personas murieron en hechos de violencia desde que la oposición inició una ola de protestas en abril. Enfrentados a las balas de goma, carros lanza agua y gas lacrimógeno de la Guardia Nacional Bolivariana, los manifestantes exigieron, como una solución a la crisis, una elección presidencial anticipada que están seguros de que Maduro perdería.



La popularidad del presidente venezolano ha sido golpeada por una inflación de tres dígitos y una aguda escasez de alimentos y medicinas.



"Recibimos presiones de socios regionales para no tener esta reunión", dijo Haley. "La meta no es degradar a nadie. Esto no es para humillar a la región. Esto es sólo para levantar a la región", agregó.



El representante uruguayo Luis Bermúdez asistió a la reunión de la ONU, pero dijo que su país no cree que la situación en Venezuela sea una amenaza para la paz y la seguridad internacional.



El embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez, habló con periodistas mientras se realizaba la reunión, acompañado por Nebenzia, el diplomático chino Wu Haitao y el embajador boliviano ante el organismo, Sacha Sergio Llorenty Soliz.



"Esta farsa de hoy es un acto hostil de Estados Unidos y a todas luces un acto injerencista, que vulnera el principio de soberanía de un Estado miembro de las Naciones Unidas", dijo Ramírez. "Rechazamos este acto de manipulación política", agregó.