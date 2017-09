Riesgo de uso de armas nucleares, el más alto desde crisis cubana, señalan

El exsecretario de Energía de Estados Unidos, Ernest Moniz, comentando sobre el anuncio de Corea del Norte de que había probado una bomba de hidrógeno, dijo que el riesgo del uso de armas nucleares en el mundo es mayor que en un "tiempo muy, muy largo", posiblemente en más de medio siglo.



En una entrevista con Bloomberg en el Foro Ambrosetti en Cernobbio, Italia, Moniz argumentó en contra del uso de las sanciones económicas a Corea del Norte, y en cambio pidió más esfuerzos para crear colaboración con China.



"Creo que el riesgo de que se utilice un arma nuclear hoy en algún lugar del mundo es más alto de lo que ha sido en mucho, mucho tiempo, probablemente remontándose a la crisis de los misiles cubanos" de 1962, dijo Moniz, quien es físico nuclear y ocupa el cargo de co-presidente de la Nuclear Threat Initiative, una organización sin fines de lucro que trabaja para prevenir ataques con armas de destrucción masiva.

Corea del Norte dijo que el domingo probó con éxito una bomba de hidrógeno con "una gran potencia sin precedentes" que se puede cargar en un misil balístico intercontinental, en su primera prueba nuclear bajo el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"La comunidad internacional, incluida China, ha respondido recientemente con sanciones económicas adicionales; personalmente no creo que las sanciones hayan resuelto el problema", dijo Moniz.



"Han tenido cierto éxito, como con Irán, diría, en traer a las partes a la mesa para una discusión. Pero no se va a resolver el problema con sanciones económicas".



Moniz pidió un cambio de rumbo en la colaboración con China. "No creo que las discusiones hayan examinado adecuadamente las necesidades de seguridad nacional de China en el contexto de Corea, ni mencionar Corea del Sur, Japón, así que creo que las discusiones sobre Corea del Norte han sido demasiado estrechas, enfocándose en armas nucleares cuando la verdadera cuestión es cuáles son los requisitos generales de seguridad de Corea del Norte, Corea del Sur, China y Japón ", dijo.



La pregunta real, agregó Moniz, es si las pruebas de Corea del Norte "representan avances en temas como la militarización de las armas nucleares, para que sean viables por misiles de largo rango, por ejemplo".



"La visión general es que están lejos de ser capaces de dominar todo el sistema integrado", dijo Moniz. "Hasta donde sé, no hay evidencia de éxito en esta etapa en el vehículo de reentrada para un misil balístico de largo rango".