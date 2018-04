Retirarse del acuerdo con Irán no dañaría pláticas con Norcorea: Trump

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que retirarse del acuerdo nuclear con Irán no tendría un impacto negativo sobre sus futuras conversaciones con Corea del Norte, y agregó que estaría abierto a un nuevo pacto con Teherán.

"Creo que envía el mensaje correcto", aseguró Trump en una conferencia de prensa cuando fue consultado sobre si retirarse del acuerdo nuclear con Irán enviaría un mensaje equivocado a Pyongyang.

"Saben, en siete años ese acuerdo habrá expirado e Irán es libre de seguir adelante y crear armas nucleares".

El mandatario declinó decir si su país abandonaría el pacto nuclear antes de la fecha de decisión del 12 de mayo, afirmando que "veremos qué pasa".

Pero sí expresó que no estaba satisfecho con el acuerdo.

"Esa no es una situación aceptable. No están sentados sin hacer nada. Están desarrollando misiles, que dicen son para propósitos televisivos. No lo creo", dijo Trump, agregando que "eso no significa que no negociaremos un acuerdo real".

Trump ha amenazado con retirarse del acuerdo de 2015 e Israel se opone desde hace tiempo al pacto. No obstante, la mayoría de aliados europeos de Washington ha instado al gobierno de Trump a no abandonarlo, argumentando que Irán está cumpliendo con sus términos.