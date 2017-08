Renuncian miembros de Comisión de las Artes por comentarios de Trump

NUEVA YORK.- Una nueva comisión asesora presidencial estaba al borde de la disolución, luego de que prácticamente todos los miembros de la Comisión Presidencial de las Artes y Humanidades -entre ellos el actor Kal Penn y el artista Chuck Close- anunciaron sus renuncias.



Una carta fechada este viernes y firmada por 16 de los 17 miembros cita como motivo la “falsa equivalencia” en las declaraciones del presidente Donald Trump sobre el acto “Unamos a la Derecha” en Charlottesville, Virginia.



Trump atribuyó a “muchas partes” la violencia que causó la muerte de una activista contra el racismo.



“Si ignoráramos su retórica odiosa seríamos cómplices de sus palabras y actos”, dice la carta. “La supremacía, la discriminación y la hostilidad no son valores estadounidenses. Sus valores no son valores estadounidenses. Debemos ser superiores a esto. Somos superiores a esto. Si no le resulta claro, entonces le exhortamos a renunciar a su puesto”.



Días atrás dos consejos asesores empresarios fueron disueltos cuando muchos de sus miembros renunciaron en señal de protesta.



La comisión de artes y humanidades fue creada en 1982 por el presidente Ronald Reagan y sus miembros actuales fueron nombrados por el presidente Barack Obama. Otros firmantes de la carta fueron la escritora Jhumpa Lahiri y Vicki Kennedy, viuda del difunto senador Edward M. Kennedy. El único miembro que no la firmó fue el director teatral George C. Wolfe. Sus agentes en la Creative Arts Agency no hicieron declaraciones.



La Casa Blanca no respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones.