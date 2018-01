Reino Unido podría unirse de nuevo a la UE tras el Brexit: Juncker

ESTRASBURGO.- El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, renovó el miércoles su oferta para que Reino Unido se quede en la Unión Europea y dijo que incluso si completaba el proceso del Brexit esperaba que el país volviera a solicitar el acceso.



En declaraciones en el Parlamento Europeo, el presidente del brazo ejecutivo de la UE, que dejará el cargo a fines de 2019, dijo que le daría la bienvenida a Reino Unido si quisiera quedarse y que aceptaba su parte de responsabilidad por el resultado del referendo de 2016, donde el país decidió dejar el bloque.



"Aún creo que la salida de Reino Unido es una catástrofe, sí, una derrota por la que todos tenemos que asumir la responsabilidad", dijo Juncker, respondiendo a una pregunta por escrito de parte de un diputado alemán que preguntaba si se sentía culpable por el Brexit.



"Pero las razones detrás de la salida británica son más profundas. Tal como ha dicho la primera ministra (Theresa) May, los británicos nunca se sintieron a gusto en la UE y durante 40 años no se les dio la oportunidad de sentirse más a gusto. Es por eso que la culpa es de muchos", añadió Juncker.



"El señor Tusk y yo volvimos a dirigirnos al Gobierno británico y le dijimos que si el pueblo británico, el Parlamento británico y el Gobierno británico quisieran una alternativa al Brexit, estaríamos preparados para negociarlo. No estamos echando a los británicos, queremos que se queden. Y si quieren, deberían poder hacerlo", dijo Juncker.



En enero resurgió en Reino Unido el debate sobre si debería haber o no una segunda votación para asegurar los términos bajo los cuales el país abandonará el bloque. Sin embargo, la portavoz de May dijo el martes que no existe la opción de no cumplir con el Brexit, según fue votado en el referendo de junio de 2016.