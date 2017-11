Reino Unido investiga influencia de Rusia en Brexit

El regulador de las elecciones del Reino Unido está investigando si Rusia intentó usar las redes sociales para influenciar ilegalmente la campaña del referéndum del Brexit.



Bob Posner, director de finanzas y regulaciones políticas de la Comisión Electoral del Reino Unido, dijo en un blog publicado en el sitio web del regulador que estaba en conversaciones con Facebook Inc. y Twitter Inc. para averiguar quién pagó la publicidad política en el período previo al referéndum sobre la UE celebrado en junio de 2016 y las elecciones generales de mayo de 2017.



"Cualquier recepción de donaciones no permitidas por activistas registrados o partidos políticos que hacían campaña en el referéndum sobre la UE, ya sea desde el Reino Unido o desde el extranjero, sería una violación grave de la ley", dijo la Comisión en un comunicado el jueves. Cualquier evidencia de ilegalidad será comunicada a la policía, dijo Posner.



"Cuando consideremos que se requiere un cambio más amplio en las leyes, o que otros adopten medidas, informaremos al gobierno y al Parlamento del Reino Unido", agregó.



La acción por parte del regulador responde a las demandas realizadas en octubre por un parlamentario del Partido Laborista, que pidió una investigación sobre si el "dinero negro" jugó un papel en el referéndum del Brexit.

Un portavoz de Twitter dijo que la compañía "reconoce que la integridad del proceso electoral es esencial para la salud de una democracia. Por lo tanto, continuaremos facilitando y respaldando investigaciones formales por parte de las autoridades gubernamentales sobre posibles interferencias electorales, según sea necesario".



Facebook no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.



La investigación de la Comisión Electoral es solo una de varias investigaciones del gobierno británico sobre posibles intentos rusos de influir en el voto del Brexit. Arron Banks, un millonario empresario de seguros que financió campañas para que Gran Bretaña abandonara la UE, está siendo investigado por la Comisión Electoral del Reino Unido.



El regulador de datos del Reino Unido está estudiando cómo se usaron los datos personales para realizar anuncios personalizados durante la campaña. Y un comité seleccionado de la Cámara de los Comunes ha pedido a las compañías de medios sociales que entreguen documentos relacionados con cuentas vinculadas a Rusia que puedan haber estado activas durante la campaña del referéndum.



Las investigaciones en el Reino Unido se producen después de las revelaciones sobre la interferencia generalizada de Rusia en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 en Estados Unidos. Rusia es acusada de comprar miles de anuncios en Facebook y usar cientos de cuentas falsas tanto en Facebook como en Twitter para promover contenido destinado a exacerbar las "divisiones sociales", según el comité de inteligencia del Senado estadounidense.



Posner dijo en su publicación de blog que el contenido de los anuncios políticos y cualquier desinformación o "noticia falsa" no estaban dentro de las competencias de la Comisión.



Pero la ley del Reino Unido prohíbe a cualquier persona que no resida en el Reino Unido (excepto ciudadanos británicos que vivan en el extranjero) comprar publicidad política. También se prohíbe a las personas y entidades extranjeras donar directamente a los partidos políticos. La Comisión puede investigar las violaciones de estas reglas.



En el pasado, la comisión también recomendó que el material por Internet de las campañas debería incluir una declaración sobre quién pagó por su publicación. Pero esa sugerencia aún no ha sido adoptada.



Actualmente, solo se requiere a la publicidad impresa incluir esos avisos de transparencia. "Ha llegado el momento de que estos asuntos importantes se conviertan en requisitos legales", dijo Posner.