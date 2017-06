Reino Unido aún podría salir de negociaciones con UE sin acuerdo: Davis

LONDRES.- El ministro para el Brexit de Reino Unido, David Davis, dijo que el país aún podría terminar las negociaciones con la Unión Europea sin un acuerdo y que era importante seguir barajando esa opción ahora que comienzan las conversaciones sobre la salida británica del bloque.



Davis dijo que el gobierno había estudiado planes de contingencia en este sentido y que marcharse sin un acuerdo era una opción importante para conseguir lo mejor para Reino Unido.



"Si vas a cualquier negociación sin la capacidad de retirarte, esa negociación tendrá un mal resultado", dijo a la radio de la BBC, añadiendo que esperaba que Reino Unido fuera capaz de llegar a un acuerdo con la Unión Europea.



"(Los estados miembros de la Unión Europea) tienen sus propios intereses, así que es importante que tengamos esa opción llegado el caso, cosa que no pienso que vaya a pasar", afirmó.



Además, Davis dijo que los ciudadanos europeos no deben preocuparse sobre sus futuros derechos, ya que esperaba que el acuerdo se consiga rápidamente después del inicio de las negociaciones el 19 de junio.



"Tenemos a gente preocupándose aquí en Reino Unido por si no pueden quedarse aquí, tenemos británicos viviendo en España preocupándose por si no pueden quedarse allí. Esas preocupaciones son innecesarias, no deberían tenerlas, pero queremos asegurarnos de que esos temas se resuelvan lo antes posible", comentó a la radio de la BBC.



El Partido Conservador, en el poder, perdió su mayoría en el Parlamento de forma inesperada la semana pasada, lo que debilitó el poder de la primera ministra, Theresa May, a pocos días del comienzo de las negociaciones sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea.