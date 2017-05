Reino Unido, atento ante la posibilidad de otro ataque inminente

La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, subió el nivel de alerta de amenaza terrorista en Gran Bretaña de "severo" a “crítico”, lo que significa que sería inminente otro atentado.



Ello significa que se desplegará a soldados armados a las calles para ocupar el lugar de la policía en eventos públicos como encuentros deportivos.



May dijo que Salman Abadi, el atacante suicida que mató a 22 personas en un concierto en Manchester, podría ser parte de una red más extensa.



"No podemos ignorar la posibilidad de que un grupo más amplio de individuos esté vinculado con el atentado de Manchester", subrayó después de que un atentado le costara la vida a 22 personas el lunes por la noche al término de un concierto en en la ciudad al noroeste de Inglaterra.



Afirmó también que Abadi nació y se crió en Gran Bretaña.



El nivel de alerta había permanecido durante varios años en “severo”, el segundo nivel más alto.



*Con información de AP y AFP