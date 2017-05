Rajoy rechaza negociar referéndum en Cataluña pues "viola Constitución"

[Rajoy enfatizó que no habrá referendo en Cataluña mientras sea presidente./Reuters/Archivo]

MADRID.- El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, rechazó la oferta del presidente regional de Cataluña para negociar un referéndum de autodeterminación para la región, alegando que esa iniciativa viola la Constitución.



"La propuesta política a la que se me invita consiste en pactar con el gobierno que usted preside, la forma de vulnerar el núcleo esencial de la Constitución española", escribió Rajoy en una carta en respuesta a Carles Puigdemont.



El presidente independentista de la rica región nororiental española había pedido a Rajoy en una misiva negociar el referéndum, que los nacionalistas reclaman desde hace años a imagen del pactado entre Escocia y Londres en 2014.



Rajoy dijo tener una voluntad "plena y sincera" de dialogar con Puigdemont, pero advirtió que "el límite" es el respeto al Estado de derecho. Y un referéndum como el propuesto hurta "de sus derechos al conjunto del pueblo español, y por ende, a los catalanes", señaló.



En declaraciones al canal catalán 8TV, Puigdemont advirtió a Rajoy que esta oferta sería "la última". "Si la respuesta al final es un no, creo que sería de indolentes insistir en un camino que ya hemos recorrido", afirmó.



El gobierno regional catalán busca organizar la consulta en otoño, con o sin permiso de Madrid. La justicia española la considera anticonstitucional.



En su carta, Rajoy invitó de nuevo a Puigdemont a llevar su propuesta al Congreso español, donde existe una mayoría de diputados en contra de permitirlo.



Primero se debe llegar a un acuerdo bilateral sobre la consulta, había respondido ya el líder catalán el lunes en un foro en Madrid para presionar por el referéndum.



Rajoy ha advertido que no tolerará "el chantaje" que en su opinión le están haciendo los independentistas de amenazar con declarar unilateralmente la secesión si Madrid no les permite organizar un referéndum, basándose en un artículo del diario El País que citó un documento secreto catalán.



Según el último sondeo oficial del gobierno catalán, un 73.6 por ciento de los catalanes está a favor de un referéndum de autodeterminación. En cambio, un 48.5 por ciento rechaza la secesión contra un 44.3 por ciento que la apoya.