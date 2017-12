Rajoy prevé "nueva era basada en el diálogo" en Cataluña

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que prevé una “nueva era basada en el diálogo” en Cataluña, luego de una elección regional que puso al desnudo las divisiones entre los partidarios y adversarios de la independencia.



Rajoy convocó a la elección después de destituir el Gobierno regional secesionista con la esperanza de contrarrestar el separatismo. Un bloque de partidos separatistas ganó la mayoría en el Parlamento catalán.



Rajoy dijo en conferencia de prensa este viernes que el resultado de la elección, en la cual el partido más votado fue el unionista de derechas Ciutadans (Ciudadanos), revela una diversidad de puntos de vista que obliga al Gobierno a respetar la ley.



El presidente dijo que hablará con los nuevos líderes regionales siempre que no violen la Constitución. El Gobierno anterior convocó a un referendo por la independencia que fue declarado anticonstitucional por los tribunales.



Por su parte, el presidente catalán destituido Carles Puigdemont pidió el viernes mantener conversaciones con Mariano Rajoy tras una elección regional en Cataluña que dio a los partidos independentistas la mayoría en el parlamento.



En conferencia de prensa en Bruselas, donde se refugió hace casi dos meses para evitar el arresto por promover la independencia, Puigdemont dijo que el resultado de la elección iniciaba una “nueva era” para Cataluña.



Puigdemont se declaró dispuesto a reunirse con Rajoy sin condiciones en cualquier lugar de la Unión Europea que no fuese España.



“Más de 2 millones de personas están a favor de la independencia de Cataluña”, dijo Puigdemont en alusión a los resultados de la elección. “Reconocer la realidad es vital si hemos de hallar una solución”.



Añadió que regresaría a Barcelona si el parlamento lo eligiera presidente del Gobierno, aunque no estaba claro si gozaría de protección legal como funcionario electo.



Rajoy convocó a la elección después que los separatistas catalanes declararon la independencia en octubre, tras un referendo considerado ilegal por Madrid. También destituyó el Gobierno presidido por Puigdemont y disolvió el parlamento. Ha dicho que la independencia está descartada por ser anticonstitucional.