Rajoy convoca formación de Parlamento catalán para el 17 de enero

MADRID.- El presidente español, Mariano Rajoy, convocó la formación del Parlamento catalán para el 17 de entero, en el primer paso para reinstaurar una autoridad regional que fue intervenida por el Ejecutivo central de Madrid tras declarar de forma ilegal la independencia en octubre.



Una vez que se forme el Parlamento, los aspirantes a liderar el gobierno regional se someterán a una votación de investidura por parte de los legisladores, pero podrían pasar meses antes de que sea aprobada la nueva presidencia de Cataluña.



"Espero que en Cataluña se abra a partir de ahora una etapa basada en el diálogo y no en el enfrentamiento, en la cooperación y no en la imposición, en la pluralidad y no en la unilateralidad", dijo Rajoy en un discurso de fin de año a la nación.



Sus comentarios se producen tras los comicios regionales celebrados el 21 de diciembre, que esperaba contribuyeran a sofocar el movimiento independentista catalán para ayudar a resolver la peor crisis política que vive España en décadas.



No obstante, los partidos que abogan por separarse de España lograron una estrecha mayoría, pero podrían tener problemas para formar gobierno, ya que uno de sus líderes, Oriol Junqueras, se encuentra en prisión en Madrid y el otro, Carles Puigdemont, está en un exilio autoimpuesto en Bruselas.



Ambos fueron cesados de sus cargos por Rajoy tras declarar la independencia de Cataluña después de un referendo secesionista ilegal celebrado el 1 de octubre.



"La única sombra que se cierne sobre nuestra economía es el factor de inestabilidad que genera la política en Cataluña", comentó en su discurso Rajoy, cuyo partido de centroderecha tuvo un pobre desempeño en las elecciones catalanas.



La inestabilidad en Cataluña, responsable de una quinta parte de la economía española, está alejando a los turistas y ha hecho que más de 3 mil compañías, incluidos los dos principales bancos de la región, trasladen su sede legal a otros puntos de España.