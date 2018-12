¿Quieres tener un árbol de Navidad sustentable? Estas son algunas ideas

La tradición de colocar el árbol navideño tiene sus orígenes desde los antiguos germanos, quienes celebraban el solsticio de invierno decorando un roble con antorchas. Después, en el año 740, el roble fue cambiado por un pino para representar el símbolo del amor eterno de Dios, según la tradición cristiana.

La temporada navideña genera un alto consumo de pinos naturales. Tan sólo en México, se estima que se consuman alrededor de 1.8 millones de árboles, un millón de importación y 800 mil sean talados de territorio nacional, de los cuales 60 por ciento se destinan para la Ciudad de México.

Por lo que la compañía R Cúbica buscó una alternativa sustentable para quienes buscan continuar la tradición, pero sin talar árboles.

A Roberto Juárez, dueño y fundador de la empresa, se le ocurrió elaborar arbolitos de Navidad usando la madera reciclada.

“Mi hermana me pidió un árbol de madera el año pasado y se me ocurrió hacerlo con este material, lo subimos a las redes sociales y a unos amigos les gustó y empezamos el negocio", indicó a la agencia Notimex.

“Esta madera la recolectamos, de hecho hay una industria que muy poca gente conoce, yo la descubrí, son empresas que se dedican a la recolección y reparación de la madera, pero cuando sus tarimas están dañadas las separan y las venden, nosotros las compramos y empezamos su tratamiento”, agregó.

Como la madera es vieja, le aplican tratamientos con un fungicida y después se lija de manera profunda, y trabajan así nuevamente el material sin barnizarlo.

Cada uno de estos árboles miden más de un metro y pueden durar 15 años o más, además de que son amigables con el ambiente y están disponibles en la página oficial de la compañía.

Cálculos de la organización británica Carbon Trust, especializada en la reducción de carbono y estrategias de eficiencia de recursos, señalan que el transporte y la eliminación de los árboles de naturales talados tiene un alto impacto sobre el medio ambiente.

Árboles de Navidad de 2 metros de altura terminan en vertederos de basura dejando una huella de carbono de 16 kilogramos de emisiones de CO2 mientras que para la fabricación de un árbol artificial se usan procesos contaminantes y cuando son desechados contaminan aún más porque porque sus componentes tardan 100 años en degradarse.

Si ya decidiste adquirir un árbol sustentable, ahora es tiempo de crear tus adornos amigables con el medio ambiente.

El sitio especializado Ecología verde brinda algunas ideas para hacer adornos navideños fáciles de reciclar.

Adornos para el árbol de Navidad con piñas

Esferas, moños, listones y estrellas son algunas decoraciones tradicionales para los arbolitos de Navidad; sin embargo, muchos de estos artículos están hechos de plástico, sólo se usan una vez y cuando son desechadas tardan años en degradarse.

Por lo que una forma natural de darle vida a tu árbol es recolectando las piñas que caen de los propios pinos y colocarles un trozo de hilo o cordel haciendo un lazo para poder pasarlo por las ramas del árbol.

"Recuerda no coger todas las que veas porque no vas a necesitar muchísimas pero el ecosistema sí las necesita, ya que son alimento para algunos animales y para las plantas, al descomponerse. A la vez que has ido recogiendo piñas puedes hacerte con algunas ramitas y hojas que veas bonitas, de nuevo sin excederte. Una vez que las tengas limpias podrás empezar las manualidades", indica el sitio.

Otra forma de reemplazar las esferas plásticas es con piedras que encuentres en tu camino, sobre todo si estas con de diferentes colores.

Otra idea es hacer renos con piñas: hay que colocar un cordel en la base ancha de las piñas para colgarlas, engancha a cada lado de la piña un par de ramitas que simulen los cuernos, pinta los ojos con la pintura que tengas en casa, así como la nariz, o bien hazlos con fieltro y pegalos, y coloca bajo los cuernos un par de hojas pequeñas o usa fieltro para hacer las orejas.

Si quieres saber cómo hacer más adornos navideños con piñas puedes consultar este sitio.