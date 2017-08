El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió este viernes a su estratega en jefe, Steve Bannon.



La salida de Bannon, el jefe ejecutivo de la campaña presidencial de Trump, y un arquitecto de su victoria electoral, elimina a un campeón del populismo conservador en Estados Unidos.



El expresidente de Breitbart News, Bannon, sirvió como un enlace del movimiento llamado 'alta derecha' en sintonía con las actitudes y opiniones de la base del presidente.



¿Quién es Steve Bannon?



Steve Bannon, un exbanquero de Goldamn Sachs, fue director ejecutivo de Breitbart News, un medio de la derecha con un historial de publicaciones con sesgos antisemitas, misóginos y racistas.



BreitBart es “un refugio para las personas que piensan que Fox News es demasiado educado y comedido”, explicó Joshua Green en un reportaje publicado en Bloomberg Businessweek en octubre de 2015.



El texto se llamaba ‘Él es el operador político más peligroso de América’.



Un operador que fue contratado por Donald Trump en agosto del año pasado para dirigir la campaña del republicano que finalmente lo llevó a la presidencia de Estados Unidos.



Luego de la toma de posesión, Bannon fue nombrado “estratega en jefe” de la Casa Blanca, y también miembro del Consejo de Seguridad Nacional (El NSC), lo que motivó críticas al presidente por “politizar” el organismo, y por la poca experiencia de Bannon en política exterior.



En abril, Trump lo destituyó del NSC después de que se decidió que ya no era necesario en el grupo de política exterior.

El NSC es un órgano discreto pero particularmente estratégico en la Casa Blanca, a cargo de la información sobre seguridad y política exterior. Personajes como Henry Kissinger y Colin Powell ocuparon su dirección en el pasado.



Bannon dice que no era político hasta que se hizo admirador del presidente republicano Ronald Reegan (1981-1989) al ver el trabajo del mandatario demócrata Jimmy Carter (1977-1981).



“Pero lo que me ha convertido contra todo el establishment fue cuando volvía de un viaje de negocios de Asia en 2008 y veo que Bush había jodido tanto como Carter. El país entero era un desastre”, dijo en entrevista con Bloomberg en 2015.



En la historia de vida de Bannon se encuentra también que, además de ser banquero de inversión, ha sido oficial de la marina, productor pequeño de Hollywood, y empresario político.



Por cierto, pese a que fue líder un medio de comunicación, Bannon no tiene la mejor opinión sobre los medios.



El pasado 26 de enero, dijo a The New York Times que los medios son "la oposición" y "deberían callarse". "Quiero que me citen sobre esto. Los medios acá son el partido opositor. No entienden a este país. No entienden por qué Donald Trump es el presidente de Estados Unidos", agregó.



"Los medios deberían sentirse incómodos y humillados, deberían callarse y escuchar sólo un instante", aseveró.



Como dato curioso, Bannon se hizo popular después de que fuese parodiado en el programa Saturday Night Live donde era representado como La Muerte.

MOLESTIA DE TRUMP



En los últimos días, el presidente Trump mostró dudas sobre el futuro de Bannon. Preguntado sobre la seguridad en el empleo del estratega durante una rueda de prensa el martes en la Torre Trump en Nueva York, el mandatario no se mostró seguro.



Dijo que Bannon "no era racista" y que fue tratado injustamente por la prensa.



Además, afirmó que "llegó muy tarde" a su campaña presidencial. Según informes, el presidente se mostró molesto por el retrato de Bannon como clave de su éxito en un reciente libro del reportero de Bloomberg Businessweek, Joshua Green, así como por la percepción de que su principal asesor estaba detrás de fugas de información a los medios de comunicación.



Anthony Scaramucci, el exdirector de comunicaciones de la Casa Blanca que fue despedido el mes pasado después de menos de dos semanas en el trabajo, dijo repetidamente a principios de esta semana que creía que Bannon era un filtrador



Aún así, hubo indicios en los últimos días de que Bannon continuaba ejerciendo influencia en la Casa Blanca.