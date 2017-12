¿Qué sigue después de las elecciones en Cataluña?

Ha sido un proceso largo. El 1 de octubre, cuando se celebró un referendo en Cataluña para su independencia de España, quizá pocos se hubieran imaginado que tendrían que volver a votar casi tres meses después; que el líder del movimiento separatista, Carles Puigdemont, estaría autoexiliado en Bélgica; o que el Gobierno español haría todo lo disponible mediante la Constitución para impedir el sentimiento independentista catalán.



Y, a pesar de que pocos -o ninguno- se imaginaban un guion de este calibre, se materializó: a inicios de octubre, Cataluña dijo haberse independizado de España y, a finales de ese mismo mes, España activó el artículo 155 de la Constitución para detener los ánimos separatistas; poco después Puigdemont tuvo que huir a Bruselas y otros de sus compañeros fueron encarcelados; y este jueves la todavía comunidad autónoma de España votó para lugares en el Parlamento catalán.



¿El resultado de las elecciones del 21 de diciembre? Los partidos separatistas ganaron 70 lugares en la asamblea catalana de 135 curules. Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña), de Puigdemont, obtuvo 34 de esos asientos; Esquerra Republicana de Cataluña, 32 lugares; y la CUP, los 4 restantes.



El mismo Puigdemont diría, después de conocer los resultados de las elecciones, que el “Estado español fue derrotado”.



¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué sigue después de estas elecciones? Aquí te presentamos 5 puntos a tomar en cuenta.



1. Estos resultados no deben entenderse como la separación de Cataluña de España.



Los votantes tuvieron la opción de elegir a sus representantes en el Parlamento catalán y los separatistas ganaron más lugares (la mayoría absoluta, con 70).



Lo que indica la mayoría de curules independentistas es que los diputados de Juntos por Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña y CUP seguirán presionando al gobierno español para lograr la separación catalana.



2. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras -líderes de los partidos Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana de Catalunya, respectivamente- siguen siendo investigados por sedición y rebelión debido al intento de independencia en octubre pasado.



Puigdemont está en Bruselas y ha mencionado que seguirá ahí "por el momento", mientras que Junqueras está en prisión.



Los líderes de dos de los tres partidos que ganaron la mayoría en el Parlamento catalán todavía tienen que definir su situación antes de guiar a otro referendo separatista.



3. Mariano Rajoy activó el artículo 155 de la Constitución española a finales de octubre para restablecer el orden en Cataluña. Esto derivó en la destitución de Puigdemont y la convocatoria de elecciones extraordinarias.



Por lo tanto, el Gobierno de Rajoy se ve obligado a ofrecer una vía de negociación para calmar las ansias independentistas.



4. Ya con el Parlamento conformado, los disputados se encargarán de elegir al presidente de Cataluña en las próximas semanas, aunque aún no hay fecha exacta designada.



Rajoy, antes de las elecciones de esta tarde, era el presidente de facto de Cataluña.



5. Diversos expertos prevén que serán semanas de negociaciones para elegir al nuevo presidente, las cuales, de no dar frutos, llevarían a nuevos comicios en primavera y extenderían la incertidumbre sobre una crisis que ha dañado a la economía de todo el país y ha llevado al Gobierno español a reducir su pronóstico de crecimiento para 2018.



