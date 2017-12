¿Qué ha pasado con el muro fronterizo que prometió Trump?

Casi un año después de iniciada la presidencia de Donald Trump, el muro fronterizo con México que promocionó con vehemencia durante su campaña electoral se reduce a ocho prototipos de no más de nueve metros de largo cada uno ubicados en un desierto de las afueras de San Diego.



El Congreso no ha asignado fondos al proyecto más allá de la etapa de prueba. No hay un diseño definitivo y, a pesar de que Trump afirmaba que México pagaría el muro, el país no ha aportado ni un peso.



El muro, un elemento central de la campaña populista de Trump, resurge en momentos en que Washington pasa de la legislación tributaria a una discusión sobre el gasto gubernamental para lo que queda del año fiscal. Un paquete de gastos que el Congreso planea debatir en enero demostrará si la promesa de Trump podrá cumplirse alguna vez.



Las tensiones respecto de la inmigración vuelven a un primer plano en tanto los demócratas buscan usar el debate del gasto de enero para restablecer las protecciones legales contra la deportación de centenares de miles de personas que fueron trasladadas ilegalmente a Estados Unidos en su infancia.



Trump ha dicho que le gustaría llegar a un acuerdo que comprendiera a cambio la financiación del muro y reanudó la presión a ese respecto al celebrar la reforma tributaria republicana.



“Instamos al Congreso a financiar el muro fronterizo, algo a lo cual nos estamos acercando mucho”, dijo el mandatario estadounidense el 20 de diciembre durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.



“Contamos con algunos prototipos excelentes. Podría visitarlos dentro de muy poco tiempo para ver cómo han quedado”.



Pilar de la campaña



A pesar de ser un componente central de la campaña presidencial de Trump, el muro fronterizo ha encontrado oposición tanto por parte de los demócratas como de republicanos.



En momentos en que la Casa Blanca busca presentar sus logros, altos funcionarios del Gobierno convocaron a la prensa el jueves pasado para celebrar el primer año de Trump, el avance del muro fronterizo no es uno de ellos.



“No me sorprende que a un año de iniciada su gestión nos preguntemos por qué no se ha construido el muro”, dijo Barbara Perry, historiadora de las presidencias de la Universidad de Virginia. “Era una de esas cosas tan indignantes que nunca se iba a concretar”.



La Casa Blanca no contestó las solicitudes de declaraciones. En ocasiones, Trump expresa su frustración ante el ritmo del avance del muro, pese a lo cual se ha mostrado seguro de que terminará por construirse.



“Vamos a tener el muro”, aseguró el 8 de diciembre en la Casa Blanca. “Si no lo tenemos habrá mucha gente descontenta, empezando por mí”.