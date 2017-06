Snowden no es un traidor por filtrar información: Putin 

El antiguo contratista de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Edward Snowden, no perjudicó los intereses de su país al divulgar secretos de vigilancia, dijo el presidente ruso Vladimir Putin.



"Snowden no es un traidor", dijo Putin en un fragmento de una serie de entrevistas con el cineasta Oliver Stone que serán retransmitidas a partir del 12 de junio y que fue difundido por Showtime. "No traicionó los intereses de su país ni transfirió información a ningún otro país".



Aunque el líder ruso estuvo de acuerdo con Snowden en que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) fue demasiado lejos en su programa de vigilancia, Putin dijo que no debería haber filtrado la información. En 2013, Snowden huyó a Moscú desde Hong Kong después de exponer programas clandestinos de la NSA que recopilan datos de teléfono e internet.



El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo en enero que Rusia había ampliado el derecho de Snowden a vivir en el país por "un par de años más". El asilo del antiguo contratista del NSA, que puso fin a su estancia de 39 días en el área de tránsito del aeropuerto de Sheremetyevo, de Moscú expiraba este año.



Cuando se le preguntó si Snowden hizo lo correcto, Putin dijo que "si no le gustaba algo en su trabajo, simplemente debería haber dimitido, pero fue más allá. Es su derecho".



Putin, excoronel de la KGB, estuvo de acuerdo en que la situación de Snowden era similar al dilema al que él se enfrentó cuando la Unión Soviética se derrumbaba hace más de 25 años, cuando partidarios del Partido Comunista organizaron un golpe de Estado en agosto de 1991.



"No lo había pensado, pero creo que sí", dijo Putin. "Renuncié porque no estaba de acuerdo con las acciones emprendidas por el Gobierno".



Putin criticó a Estados Unidos por espiar a sus aliados, incluyendo a Alemania. "Intentar espiar a sus aliados, si realmente los consideran aliados y no vasallos, es simplemente indecente porque socava la confianza", dijo. La recopilación de inteligencia de Rusia está funcionando "muy bien" y en conformidad con la ley, agregó.



Snowden, de 33 años de edad, criticó el año pasado a Rusia por aprobar una ley de vigilancia al estilo de "Gran Hermano" al pedir a las empresas de comunicaciones que guarden llamadas telefónicas y actividad en internet durante seis meses, lo que tendrá un coste de al menos unos 30 mil millones de dólares.