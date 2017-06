Putin se niega a condenar a Trump por su decisión sobre el clima 

SAN PETESBURGO.- El presidente ruso, Vladimir Putin, instó a todo el mundo a trabajar junto a Donald Trump sobre el clima e insistió en que no "juzga" al presidente estadounidense por haber decidido sacar a su país del Acuerdo de París.



"Yo no juzgaría a Obama, perdón, quiero decir Trump, por la decisión que tomó" declaró Putin durante el Foro económico de San Petersburgo, y precisó que habría preferido una renegociación de los acuerdos firmados a una salida de éstos.



"No deberían hacer un escándalo sobre esto, sino que deberían crear las condiciones para un trabajo conjunto", declaró el presidente ruso.



Sin ese trabajo conjunto, "será imposible llegar a un acuerdo" dijo Putin.





El presidente ruso destacó asimismo: "También hay otro aspecto, hay que pensar en lo que se debe hacer con quienes van a perder su trabajo (debido a la lucha contra el calentamiento del clima), no debemos dejarlos abandonados".



Más temprano, el viceprimer ministro ruso, Arkady Dvorkovich, dijo

que no creía que la decisión del presidente Trump lleve a Rusia a repensar su postura.



"Tomamos la decisión de unirnos y no creo que la cambiemos", informó la agencia de noticias RIA citando declaraciones dadas por Dvorkovich a periodistas en un foro económico en San Petersburgo.



"El acuerdo simplemente equivale a una señal sobre la unidad de los países en torno a un tema determinado. No creo que nadie dude de que los estadounidenses harán una política ambiental. Nosotros definitivamente la haremos (una política ambiental) sin importar si somos parte del acuerdo o no", agregó.



Por otra parte, el asesor del Kremlin Andrei Belousov dijo a periodistas en el mismo evento que el retiro de Estados Unidos originó un agujero en el pacto y que Rusia está analizando esta decisión.



Más tarde, el ministro de Energía Alexander Novak dijo que la determinación de Estados Unidos era una señal seriamente negativa. No obstante, Novak, que también hizo estas declaraciones en el foro de San Petersburgo, aseguró que no esperaba que otros países salieran del acuerdo.



Con información de Reuters y AFP