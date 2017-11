Putin puede manipular a Trump, según el exdirector de la CIA

MANILA, Filipinas.- Un día después de recibir críticas de Donald Trump, un exdirector de la CIA se preguntó si el mandatario ruso, Vladimir Putin, manipula al líder estadounidense con halagos durante su gira por Asia.



"Esto muestra a Putin que Donald Trump puede ser manipulado por mandatarios extranjeros quienes van a recurrir a su ego y tratarán de aprovecharse de sus inseguridades, lo cual es muy preocupante desde el punto de vista de la seguridad nacional", dijo a la CNN John Brennan, director de la CIA durante la administración de Barack Obama.



Durante su aparición en el programa “State of the Union” de CNN, Brennan junto con el exdirector de inteligencia nacional James Clapper, dijeron que Trump estaba ridiculizándolos en un intento de “deslegitimizar” la evaluación de la comunidad de inteligencia.



“Creo que el señor Putin es muy inteligente en cuanto se trata de jugar con el interés del señor Trump al hacerle halagos. Y también creo que el señor Trump se siente, por alguna razón, intimidado por el señor Putin. Teme lo que podría hacer o de lo que podría salir como resultado de estas investigaciones”, dijo Brennan.



Por su parte, Clapper calificó la amenaza de Rusia como “clara y obvia”.



La gira de Trump debía estar enfocada en el comercio y en Corea del Norte, y el lunes se reunirá con el presidente de Filipinas, Rodrigo Duerte, quien ha estado al frente de una sangrienta guerra contra el narcotráfico, caracterizada por asesinatos extrajudiciales. Pero Trump sigue obstinado sobre las cosas que ha y no ha dicho sobre Rusia.



El domingo trató de esquivar el tema de la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos del año pasado al expresar que cree tanto en las agencias de inteligencia estadounidenses cuando dicen que Rusia interfirió, así como en la sinceridad de Putin cuando dice que su país no tuvo nada que ver.



“Pienso que él cree que ni él ni Rusia tuvieron que ver en las elecciones”, indicó Trump en Hanói, Vietnam.



“En cuanto a si lo creo o no, yo estoy del lado de nuestras agencias, las cuales actualmente están dirigidas por buenas personas. En verdad creo en nuestras agencias de inteligencia”, agregó.



Sin embargo, un día antes de hacer esas declaraciones, Trump había arremetido contra los antiguos directivos de las agencias de inteligencia estadounidenses y los llamó “hackers políticos”.



Afirmó que había muchas razones para desconfiar en sus hallazgos sobre la interferencia de Rusia para ayudar a Trump a vencer a la demócrata Hillary Clinton en los comicios.



*Con información de Bloomberg