5 puntos para entender el caso Trump vs. Comey

El caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el exdirector del FBI, James Comey, alcanza un punto cumbre este jueves.



El exfuncionario comparece en el Senado estadounidense sobre la posible intromisión de Rusia en las elecciones de noviembre de 2016, la investigación al exasesor Michael Flynn y su posterior despido.



Comey, quien fue despedido el 9 de mayo, publicó el miércoles un comunicado en el que afirma que Trump le pidió dejar la investigación a Flynn, y además que le llamó a tenerle lealtad, en lo que Comey consideraba que era buscar una relación clientelar.



Estas son las cinco claves que debes saber de este caso

1 1.- Hillary Clinton y los correos En 2015, el FBI abrió una investigación contra la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton, por supuestamente utilizar de forma indebida su correo personal para tratar asuntos de seguridad nacional cuando se desempeñó como secretaria de Estado, entre 2009 y 2013.

El caso se cerró al iniciarse las campañas rumbo a la presidencia de EU, donde Clinton y Trump eran los candidatos. Sin embargo, el 28 de octubre del año pasado, justo unos días antes de los comicios, la investigación se reabrió.



“En conexión a una caso que no tiene relación, el FBI supo de la existencia de correos electrónicos que parecen ser pertinentes a la investigación”, dijo en ese momento el todavía director del FBI, James Comey, en una carta a ocho presidentes de comisiones del Congreso.



Una semana después, Comey anunció que revisó los correos y seguía pensando que Clinton no debería ser procesada, pero el daño político ya estaba hecho.



Este caso lo puso en el ‘ojo del huracán’ y cuestionó su credibilidad, debido a que las encuestas favorecían a la abanderada del Partido Demócrata. Semanas después de las elecciones, Clinton culpó a Comey por su derrota en las elecciones.

1 2.- El caso ruso

Tras las acusaciones de Hillary Clinton de que Rusia se había entrometido en las elecciones estadounidenses, el Gobierno de Donald Trump tuvo su primera gran crisis.

En febrero de este año, el asesor de Seguridad, Michael Flynn, renuncio luego de conocerse que discutió el embajador ruso las sanciones de su país a Rusia, lo que ocultó al vicepresidente, Mike Pence.



El 20 de marzo, Comey y su equipo confirmaron que investigaban los nexos rusos en los comicios donde el candidato republicano obtuvo el triunfo.



El director no informó en ese momento si la pesquisa había generado alguna evidencia de que los allegados de Trump pudieron haber concertado planes con los rusos durante una campaña marcada por hackeos de correos electrónicos que los investigadores creen que tenían como objetivo ayudar al republicano a derrotar a la demócrata Hillary Clinton.



"Les prometo algo", subrayó Comey, "seguiremos los hechos hasta donde nos lleven".



1 3.- El despido de Comey El 9 de mayo, aproximadamente mes y medio después de que Comey anunciara la investigación del caso ruso, fue despedido por el mandatario estadounidense.

En un comunicado, Trump dijo que esa acción “marcaría un nuevo comienzo” para el FBI. La Casa Blanca dijo que la búsqueda de un nuevo director comenzaría de inmediato.



"El presidente Trump actuó con base en las recomendaciones del vicefiscal general, Rod Rosenstein, y el fiscal general, Jeff Sessions", refirió un comunicado de la Casa Blanca.



Según el periódico New York Times, el mandatario estadounidense dijo que de este modo quitaba una gran presión a su Gobierno. "Acabo de despedir al jefe del FBI. Estaba loco, un lunático", mencionó Trump, según el Times, que citó un documento que le leyó un funcionario. "Me enfrenté a una gran presión por lo de Rusia y se ha quitado".



Pero, ¿qué ocurrió con Comey? El exdirector del FBI se enteró de su despido a través de los medios de comunicación. Él estaba dando una plática a sus empleados en Los Ángeles cuando los noticieros dieron el anuncio.



Días después, Comey publicó una carta dirigida a sus compañeros y a los estadounidenses, donde afirmó que estar al frente del Buró Federal de Investigaciones había sido el honor más grande de su vida.



Aún después del despido del director de la dependencia estadounidense, el líder interno del Buró, Andrew McCabe, afirmó ante el Senado que el caso del presunto hackeo ruso seguía en pie y rechazó que la reputación de su antecesor fuera mala.



Tras la medida sorpresiva del presidente Donald Trump, la Casa Blanca dijo que Comey había perdido la confianza de los agentes y de la opinión pública en general.



“Eso no es cierto”, dijo McCabe en respuesta a la pregunta de un senador. “También puedo decirle que el director Comey gozaba de amplio apoyo dentro del FBI y lo goza aún hoy”.

1 4.- Michael Flynn El exasesor de Seguridad del Gobierno de Trump presentó su renuncia en febrero, quien justificó su decisión luego de haber brindado reportes incompletos de sus conversaciones con el embajador ruso

"Desafortunadamente, a causa de la velocidad de los eventos, sin querer di un reporte al vicepresidente y a otros funcionarios con información incompleta sobre mis llamadas telefónicas con el embajador ruso”, explicó en el texto.



Desde ese instante, Flynn y los rusos estuvieron en la mira de Comey y su equipo.



Días antes de su despido, el jefe del FBI había solicitado más recursos para continuar con la investigación.



La posible obstrucción de la justicia del presidente Trump, tendría como centro del caso a Flynn.

1 5.- Comparecencia James Comey denunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió que desechara la investigación de la agencia al exasesor de seguridad nacional Michael Flynn en medio de la pesquisa sobre la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de 2016.

En un testimonio escrito publicado el miércoles 7 de junio, Comey sostuvo que Trump le dijo en una reunión en febrero en la Casa Blanca: "Espero que vea la forma para dejar pasar esto".



El testimonio de Comey, subido al sitio de Internet de la Comisión de Inteligencia del Senado, señala que Trump lo llamó el 30 de marzo para decir que él no tenía nada que ver con Rusia y le preguntó qué se podría hacer para "despejar la nube" respecto a la investigación del FBI.



En esa conversación telefónica, según Comey, le informó a Trump que el FBI no lo estaba investigando personalmente. "Él me dijo varias veces que 'necesitamos que eso se sepa'", sostuvo Comey.



Algunos expertos legales dijeron que el comunicado de Comey podría ser usado para mostrar que Trump es responsable de obstrucción a la Justicia. "Muestra que el presidente hizo todo lo que pudo para poner fin a la investigación a Flynn", sostuvo Andrew Wright, profesor de la Escuela de Leyes de Savannah.



Comey también afirmó que Trump le dijo en una cena el 27 de enero, una semana después de que el republicano asumió la presidencia: "Necesito lealtad, espero lealtad".



Durante la cena, el presidente le preguntó si quería seguir como director del FBI y sostuvo que quedó preocupado por la posibilidad de que el mandatario estuviera tratando de crear "algún tipo de relación clientelar".



El exjefe del FBI testifica este jueves en persona en una audiencia muy anticipada en la Comisión de Inteligencia.



Con información de Bloomberg, Reuters, New York Times y AP.