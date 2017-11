Puigdemont insiste en la lista única para elecciones en Cataluña

MADRID.- El depuesto presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, pidió desde Bruselas concurrir en una lista unitaria a las elecciones regionales del 21 de diciembre para combatir la "represión" del Estado central, a pocas horas de finalizar el plazo para la presentación de posibles coaliciones.



Puigdemont, en una entrevista con Catalunya Radio junto a cuatro de sus consejeros destituidos que también se encuentran en Bélgica en libertad vigilada, dijo que era consciente de que podría acabar en prisión.



"El ideal es que haya una lista de país, amplísima, con toda la gente que defiende la democracia", dijo el expresidente catalán, que enumeró a formaciones como la suya -el PDeCAT-, la CUP, Podemos y ERC como posibles integrantes de la lista.



"Puede ser que yo esté al frente la lista y que no pueda hacerlo porque esté en prisión", dijo Puigdemont. "Pero la prisión no le quita la legitimidad a nadie".



De acudir en solitario a los comicios el PDeCAT se vería perjudicado, según sondeos que apuntan a que los partidos independentistas ganarían las elecciones regionales catalanas pero no se asegurarían la mayoría de escaños en el parlamento.



Sin embargo, el resto de las formaciones catalanas por el momento se han mostrado reacias a la lista unitaria. Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) descartó el lunes concurrir exclusivamente con sus exsocios del PDeCAT y dijo que "su voluntad" era que el encarcelado exvicepresidente catalán Oriol Junqueras fuera su candidato.



Por su parte, el partido de la alcaldesa de Barcelona, Catalunya en Común, ha rechazado la posibilidad de participar en dicha lista, mientras que el grupo anticapitalista CUP aún se debate sobre si participar en unos comicios convocados por una autoridad que rechaza.



Puigdemont, que se entregó a la policía belga el domingo junto con cuatro de sus exconsejeros, no puede abandonar Bélgica sin consentimiento del juez tras la orden de detención que emitió la semana pasada la Audiencia Nacional española contra ellos.



Los cinco deberán comparecer ante un tribunal belga el 17 de noviembre sobre dicha orden de detención, mientras otros ocho exmiembros del gobierno local se encuentran en prisión preventiva en España investigados por los delitos de sedición, rebelión y malversación.



Grupo civil catalán pide coalición secesionista



Assemblea Nacional Catalana pidió que la coalición incluyera como candidatos a activistas separatistas encarcelados y a los depuestos exmiembros del gobierno catalán.



Los partidos tienen hasta medianoche del martes para indicar formalmente su interés en formar coaliciones.



Los partidos independentistas tenían una ajustada mayoría en el parlamento catalán, que fue disuelto por las autoridades españolas después de que la cámara aprobara una declaración de independencia.



Sondeos de opinión recientes apuntan a una ajustada carrera entre los partidos secesionistas y unionistas.



Con información de Reuters y AP