Puigdemont dispuesto a presentarse a elecciones desde el extranjero

MADRID.- El presidente catalán cesado Carles Puigdemont dijo que está dispuesto a presentarse a reelección en diciembre y dirigir su campaña desde Bélgica, donde se oculta.



En una entrevista a la televisión pública de Bélgica, país en el que se encuentra desde el lunes, el líder independentista dijo que su gobierno es el "legítimo" de Cataluña, pese a la intervención de sus instituciones desde Madrid.



"Estoy dispuesto a ser candidato. Es posible llevar adelante una campaña desde cualquier lugar", dijo Puigdemont en un avance de la entrevista concedida a RTBF y que será emitida este viernes.



"Debe haber continuidad para decirle al mundo lo que está ocurriendo en España. Con un gobierno en la cárcel, las elecciones no pueden ser neutrales, independientes y normales", añadió.



Se prevé que España emitirá una orden de arresto europea para solicitar su extradición desde Bélgica. Ocho miembros del gobierno catalán destituido están en la cárcel y enfrentan penas de hasta 30 años.



Puigdemont estaba citado el jueves en la Audiencia Nacional española para declarar en un caso por rebelión presentado por la fiscalía española, pero no se presentó.



La juez instructora Carmen Lamela envió a prisión sin fianza al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros del gobierno regional.



La fiscalía también pidió una orden internacional de arresto contra Puigdemont. Según la legislación española, los jueces instructores pueden ordenar la detención preventiva de los sospechosos mientras se desarrolla una pesquisa, que en ocasiones puede llevar meses, para determinar si se pueden presentar cargos en su contra.



Puigdemont y su equipo fueron destituidos la semana pasada por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, un día después de que el parlamento catalán votara a favor de una declaración de independencia.



Rajoy empleó los poderes especiales que le había concedido el Senado para despedir a los separatistas, disolver el parlamento regional y convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.



Puigdemont reapareció el martes en Bélgica con algunos de sus exconsejeros, señalando que buscaban “libertad y seguridad” en ese país. Él y cuatro exmiembros del gobierno seguían en Bruselas hasta este viernes.



Con información de Reuters y AP