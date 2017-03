Publican lista de indocumentados acusados de criminales en EU

El Gobierno del presidente Donald Trump publicó este lunes una lista de los inmigrantes acusados o condenados por diferentes delitos y señaló a las entidades locales que se niegan a colaborar con las autoridades migratorias para impulsar su deportación.



Según el informe, las autoridades migratorias emitieron tres mil 83 órdenes de detención contra inmigrantes acusados o condenados por crímenes entre el 28 de enero y el 3 de febrero, de las cuales al menos 157 no pudieron ejecutarse debido a la negativa de la policía local de los condados y ciudades "santuario".



Entre las ciudades acusadas de no apoyar en los trabajos de autoridades migratorias se encuentran Clark, Nevada, con 51 detenciones negadas; Nassau, Nueva York, con 38; Cook, Illinois, con 13; Montgomery, Iowa, con 12; Snohomish, Washington, con 12; y Franklin, New York, con nueve.



Las órdenes de detención emitidas contra los inmigrantes con cargos criminales obligan a las policías locales a notificar en las primeras 48 horas a las autoridades migratorias para que los agentes del ICE puedan interrogar al acusado y ponerlo bajo su custodia para iniciar los procesos de deportación.



La lista incluye 206 criminales que no fueron remitidos por esas ciudades santuario al ICE, de los cuales predominan los mexicanos, y después ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua; hay también sólo un acusado de Vietnam, Brasil, Colombia, Cuba, República Donimincana, Jamaica, Tonga, India, Ecuador, Venezuela y Cambodia.



Entre los inmigrantes que fueron puestos en libertad por las autoridades locales, se encuentra Estivan Rafael Marques Velasquez, un salvadoreño que ha admitido formar parte de la pandilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) y fue puesto en libertad por la policía de la ciudad de Nueva York, a pesar de contar con un historial criminal que incluye posesión ilegal de un arma, detalló el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.



Este informe no será el único, cada semana se exhibirán listas similares que serán más largas, ya que se espera que las autoridades puedan recolectar más información sobre los condados y ciudades "santuario".



La lista publicada por el Departamento de Seguridad Nacional, a través del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), forma parte la una orden ejecutiva del 25 de enero relacionada con la seguridad fronteriza y del interior de ese país.

