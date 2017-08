Presión económica y diplomática permitirá solución pacífica en Venezuela: Pence

BUENOS AIRES.- La presión económica y diplomática sobre Venezuela permitirá resolver de forma pacífica la crisis que sacude al país caribeño, dijo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, durante una visita a Argentina.



"El presidente de los Estados Unidos y yo estamos confiados de que trabajando con los aliados de la región vamos a lograr una solución pacifica a la crisis que en este momento está enfrentando Venezuela", señaló Pence durante una conferencia de prensa en Buenos Aires.



Advirtió que su país "no se va a quedar de brazos cruzados mientras Venezuela se desmiembra" aunque remarcó que "al incrementar la presión diplomática y económica sobre el régimen de Maduro no sólo en el continente sino a nivel mundial, lograremos restaurar la democracia por la vía pacífica”.



Al respecto, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, dijo que para su país y sus socios del Mercosur -Brasil, Paraguay y Uruguay- la fuerza no es una opción para abordar la crisis de Venezuela.



“Tenemos que extremar la posición política y económica para lograr que lo antes posible no haya presos políticos y que funcione la división de poderes. La vía no es la utilización de la fuerza sino profundizar la demanda política y tener en cuenta la realidad económica para ver de qué manera ayudamos a que se restablezca la democracia”, sostuvo.



Este miércoles, en Colombia, el vicepresidente estadounidense dijo que "un Estado fallido en Venezuela amenaza la seguridad y la prosperidad de todo nuestro Hemisferio y al pueblo de Estados Unidos de América".



Con información de Reuters y AP