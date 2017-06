¿Trump hizo algo ilegal al presionar a Comey?

¿Incorrecto? Seguro. ¿Ilegal? Probablemente, no.



Ése es el consenso de varios exfiscales y expertos legales acerca de la conducta de Donald Trump después de leer el testimonio de James Comey, exdirector del FBI, sobre su interacción con el presidente de Estados Unidos, quien lo despidió hace un mes.



Los comentarios preparados de Comey para un comité del Senado no cambiaron el parecer de muchos.



Quienes dijeron que el presidente violó la ley al pedir a Comey que abandonara una investigación sobre la intromisión de Rusia en las elecciones del año pasado, dijeron que su opinión se vio reforzada. Otros mantienen su punto de vista de que las acciones del presidente no llegan al grado penal de obstrucción de la justicia.



Laurence Tribe, profesor de Derecho Constitucional de Harvard, acérrimo opositor de Trump, dijo el mes pasado que el pedido del presidente de que el director del FBI dejara de investigar al exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, equivalía a obstrucción de la justicia. Dijo que su opinión fue reforzada por los comentarios preparados de Comey.



"El presidente trató de influir e incluso poner fin a una investigación en curso sobre infracciones graves de Flynn y de otros", dijo Tribe el miércoles. "Eso constituye obstrucción de la justicia".

OTROS NO ESTÁN TAN SEGUROS



"Comey dice que el presidente dijo que Flynn era ‘un buen tipo’ y le pidió a Comey que abandonara la investigación", dijo John F. Wood, exfiscal federal y exjefe de gabinete del Departamento de Seguridad Nacional. “Eso fue increíblemente inapropiado, pero probablemente no sea ilegal".



Las observaciones preparadas de Comey fueron publicadas en vísperas de su testimonio ante el comité selecto de Inteligencia del Senado. Dijo que Trump buscó su lealtad y le instó a abandonar la investigación de Flynn.



El lenguaje de Comey sobre sus conversaciones con Trump es preciso. Por ejemplo, Comey dijo que le aseguró a Trump que no estaba siendo investigado personalmente, con la implicación de que no había un caso abierto de contrainteligencia sobre el presidente.



También dijo que no creía que el mandatario se refiriera a una investigación más amplia sobre Rusia, o posibles vínculos con su campaña, cuando Trump pidió que se abandonara la investigación sobre Flynn, sino sólo a las declaraciones falsas de éste sobre su conversación con el embajador de Rusia.



Trump dijo que pidió la renuncia de Flynn porque el exasesor había mentido al vicepresidente sobre esos contactos.



"No va en contra de la ley mentir al vicepresidente de Estados Unidos en esa situación", dijo Jeffrey Cramer, exfiscal federal y ahora director gerente de Berkeley Research Group en Chicago. "Las conversaciones, según las refiere Comey en sus declaraciones, son similares a las de un político de Illinois que exija lealtad de un funcionario apadrinado contratado en un organismo estatal".



El testimonio de Comey este jueves es la audiencia más esperada del Congreso de los últimos tiempos. Trump lo despidió en el cuarto año del mandato de una década del director del FBI y dijo que tenía en mente "esta cosa de Rusia" cuando tomó la decisión.



Eso generó especulaciones sobre si las acciones del presidente cumplían con el criterio legal de obstrucción de justicia. Se suscitaron más interrogantes cuando se filtraron a la prensa los apuntes de Comey de una reunión con el presidente.



Preet Bharara, exfiscal federal en Manhattan, a quien Trump también despidió en mayo, coincidió en que las acciones de Trump fueron inapropiadas, pero prefirió evitar la cuestión legal.



"Dejando a un lado la obstrucción, NUNCA está bien que un presidente de Estados Unidos pida en privado a un director del FBI que abandone una investigación criminal", escribió Bharara en Twitter. “Insólito, incorrecto y tonto”.