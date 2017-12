Presidente de Perú se disculpa por no haber 'explicado' su relación con Odebrecht

LIMA.- El presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, se disculpó el domingo ante al país por no haber explicado bien sus vínculos con Odebrecht, a pocos días de que el Congreso se reunirá para definir su destitución por "incapacidad moral".



"Lo primero que quiero hacer es disculparme ante los peruanos porque no he explicado. Yo no he mentido. No he mentido, no soy corrupto", dijo en una conferencia de prensa con reporteros de su país.



"Por eso he pedido disculpas. Hubiera sido mucho mejor si yo hubiera observado que eso se estaba haciendo. Se usó una empresa de buen nombre en la gestión, pero muchos de los ingresos no vinieron a mí", detalló en sus declaraciones.



El viernes, el Congreso peruano aceptó la solicitud para iniciar un proceso de destitución contra el mandatario, a quien se le señala de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.



Odebrecht, acusada de corrupción en varios países de América Latina, informó la semana al Congreso peruano que transfirió unos 4.8 millones de dólares a dos consultoras vinculadas a Kuczynski, una de ellas cuando era funcionario del Gobierno del expresidente Alejandro Toledo entre 2001 y 2006.



Kuczynski, que atraviesa por el peor momento de su mandato que asumió en julio del año pasado, volvió a negar haber recibido indebidamente dinero en su vida profesional y aseguró que no participó en ninguna de las firmas asesoras involucradas.



"Yo lo tengo absolutamente claro, aquí no ha habido corrupción, no ha habido mentira", dijo Kuczynski en la rueda de prensa.