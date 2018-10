Presidente de Perú pide respetar anulación al indulto a Fujimori

LIMA.- El presidente peruano Martín Vizcarra dijo que comprende la situación “difícil” de Alberto Fujimori y sus familiares pero señaló que se debe cumplir con la decisión de la justicia que anuló un indulto médico otorgado al exgobernante y que lo obliga a retornar a prisión para pagar condena por abusos contra los derechos humanos.

En una entrevista la noche del jueves a la televisión estatal, Vizcarra afirmó que en este caso, “lo que corresponde es respetar una decisión del Poder Judicial”.

Vizcarra no respondió cómo procederá si Fujimori presenta a su despacho una nueva solicitud de indulto desde la cárcel. Refirió que legisladores de una facción fujimorista presentó un proyecto de ley para que reos de 80 años o más sean liberados de forma anticipada si han cumplido al menos las tres cuartas partes de su sentencia.

El proyecto de ley ha sido calificado por los críticos de Fujimori como una iniciativa elaborada a la medida del expresidente.

Un frágil Fujimori hizo la víspera en un vídeo y desde la clínica privada donde está internado un llamado dramático para que no lo envíen a la cárcel. El otrora hombre fuerte de 80 años aseguró que devolverlo a prisión sería condenarlo a muerte.

La decisión del juez supremo Hugo Núñez anuló el miércoles el indulto humanitario que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Fujimori en diciembre. La medida debilitó profundamente la gestión de Kuczynski, quien había llegado al poder apoyado por los críticos del gobierno de Fujimori que en Perú suman casi la mitad de los votantes.

Kuczynski renunció en marzo y fue reemplazado por Vizcarra, quien era el primer vicepresidente.

Fujimori fue el primer presidente de Perú condenado a prisión por graves violaciones a los derechos humanos en 2009, luego que la justicia peruana lo sentenció por el asesinato de 25 peruanos por un escuadrón de la muerte conformado por militares que usaban la guerra sucia para combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso.

El escuadrón se financiaba con dinero público y fue amnistiado por Fujimori durante su gestión pese a las críticas de los familiares de las víctimas.

Gloria Cano, abogada de las víctimas del caso por el que fue condenado Fujimori, dijo que le parecía “incongruente de que se piense ahora en el dolor de otros (Fujimori) y no se piense en el dolor de la víctimas y que no se haga el mínimo esfuerzo por encontrar a los desaparecidos”, en referencia a siete de los asesinados cuyos cadáveres aún no han sido encontrados.

Ni los militares que integraron el grupo de la muerte, ni Fujimori han ayudado a indicar el lugar donde estarían enterradas esas víctimas que forman parte de los 20 mil 300 desaparecidos en Perú durante el violento conflicto armado interno que abarcó además de su gestión, los otras dos anteriores desde 1980.

La abogada añadió que tampoco podría existir una ley “con nombre propio por más que quieran camuflarlo como una ley general”. Indicó que si se aprueba una ley para que Fujimori salga de la cárcel, no se estaría cumpliendo con los requisitos ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Cualquier corte de pena quedaría fuera de la Convención Americana de Derechos Humanos y podría ser anulada otra vez”, indicó.

Fujimori gobernó Perú entre 1990 y 2000. Huyó en medio de escándalos de corrupción y renunció desde Japón. El congreso de la época lo destituyó por “incapacidad moral”.