Presidente de Italia disuelve el Parlamento antes de elecciones

ROMA.- El presidente de Italia, Sergio Mattarella, firmó este jueves un decreto para disolver el Parlamento, informó la oficina de Mattarella en un comunicado, en el último paso necesario antes de que el Gobierno pueda fijar la fecha de nuevas elecciones.



El gabinete del primer ministro Paolo Gentiloni se reunió para fijar la fecha de los comicios, que se espera se realicen el 4 de marzo.



Más temprano, Gentiloni defendió los logros en su año al frente del Gobierno y dijo que seguirá en el cargo y garantizará la continuidad hasta que asuma un nuevo Ejecutivo.



A la vista de los sondeos de opinión, que apuntan a un Parlamento sin mayorías, el presidente dijo a periodistas que Italia debe estar preparada para lidiar con la inestabilidad, aunque no debe temerla, destacando que es una situación común ahora mismo en muchos países europeos.



"No debemos dramatizar el riesgo de inestabilidad, estamos bastante inoculados en su contra", comentó en referencia a los frecuentes cambios de gobierno de Italia, al tiempo que agregó que en otras partes de Europa ha habido "una italianización de los sistemas políticos".



Los principales partidos italianos están prometiendo elevar el déficit presupuestario y recortar impuestos pese al récord de deuda pública, mientras que la inmigración está llamada a convertirse en un asunto central en los comicios, ya que las formaciones de derecha están advirtiendo con frecuencia de una "invasión" de inmigrantes.



El antisistema Movimiento 5 Estrellas lidera los sondeos, con cerca del 28 por ciento de la intención de voto, seguido por el gobernante Partido Democrático (PD), del que es miembro Gentiloni, en torno al 23 por ciento.



No obstante, se espera que la mayoría de escaños recaiga en una alianza conservadora compuesta por Forza Italia de Silvio Berlusconi, con alrededor del 16 por ciento, la derechista Liga Norte y Hermanos de Italia, con un 13 y un 5 por ciento, respectivamente.