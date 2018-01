Prensa oficial de Cuba fustiga creación de organismo de EU

LA HABANA.- El diario Granma, órgano del Partido Comunista de Cuba, consideró hoy que la creación por el presidente Donald Trump de una llamada Fuerza de Tarea en Internet para la isla abre las puertas al regreso de la Guerra Fría, etapa de altas tensiones entre los dos países.



En la primera reacción oficial cubana a esa decisión de la Casa Blanca, el periódico aseguró que con esa fuerza, Estados Unidos “pretende usar nuevas tecnologías para imponer cambios en el ordenamiento interno de Cuba”, lo cual calificó de “un camino muy viejo que ya demostró en el pasado su inoperancia e inefectividad”.



El Departamento de Estado informó por su parte que ese organismo responde a la nueva política hacia Cuba de Trump y estará integrado “por representantes gubernamentales y no gubernamentales de Estados Unidos para promover el flujo de información libre y no regulada” por el las autoridades cubanas.



La nueva fuerza de tarea también examinará las posibilidades de expandir programas federales de apoyo a “actividades que fomentan la libertad de expresión a través de medios independientes y la libre internet”.



Entre los programas que tienen objetivos similares se encuentra la Oficina de Trasmisiones para Cuba (OCB, por su sigla en inglés), que supervisa a TV y Radio Martí y cuenta con un presupuesto de cerca de 28 millones de dólares anuales.



Granma opinó que “la nueva agresión demuestra a las claras cuáles son los verdaderos objetivos de Washington cuando reclama libre acceso a la red de redes en los países que se le oponen, mientras en su territorio mantiene un mega sistema de rastreo y acumulación de datos sobre lo que hacen sus ciudadanos en la web”.



“Todo esto forma parte de una doctrina de Guerra No Convencional pensada para desestabilizar naciones sin el uso directo de fuerzas

militares, que se ha arraigado tras los fracasos en los conflictos de Irak y Afganistán”, añadió el diario.