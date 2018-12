Por seguridad nacional o por relación con China... intervendría en caso Huawei, dice Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que podría intervenir ante el Departamento de Justicia en el caso contra una importante ejecutiva de la china Huawei Technologies si sirviera a los intereses de seguridad nacional o ayudara a cerrar un tratado comercial con Beijing.

La presidenta de Finanzas de Huawei, Meng Wanzhou, fue arrestada el 1 de diciembre en Canadá y ha sido acusada de engañar a bancos multinacionales sobre transacciones ligadas a Irán, poniendo a las instituciones financieras en riesgo de violar las sanciones estadounidenses.

Al ser consultado sobre si intervendría ante el Departamento de Justicia en el caso, Trump afirmó en una entrevista con Reuters que: "Lo que sea bueno para este país, lo haría".

"Si creo que es bueno para lo que ciertamente será el mayor acuerdo comercial que se haya hecho, lo que es algo muy importante, lo que es bueno para la seguridad nacional, ciertamente intervendría si lo considerara necesario", afirmó.

Una corte canadiense le otorgó el martes a Meng la libertad bajo fianza mientras espera una audiencia de extradición a Estados Unidos, una medida que podría ayudar a aplacar la molestia de funcionarios chinos por su arresto.

Trump también afirmó que la Casa Blanca ha hablado con el Departamento de Justicia sobre el caso, así como con funcionarios chinos.

"No me han llamado todavía. Están hablando con mi gente. Pero no me han llamado todavía", dijo al ser consultado si ha hablado con el presidente chino, Xi Jinping, sobre el caso.