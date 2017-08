Por miedo a Maduro huye de Venezuela el poder judicial opositor

CARACAS.- Ante el asedio del presidente Nicolás Maduro, el poder judicial está huyendo de Venezuela. “Irán a la cárcel uno por uno”, prometió el mandatario a los 33 magistrados que el Parlamento juramentó el 21 de julio y su amenaza se cumplió. Un total de 13 jueces han huido o están asilados en sedes diplomáticas en Caracas. Uno está en Estados Unidos y otros tres están en la cárcel. El resto se mantiene en la clandestinidad.



El magistrado Pedro José Troconis y otros cuatro juristas ingresaron a Colombia en calidad de turistas, huyendo de la persecución del gobierno.



Troconis declaró en entrevista al diario El Tiempo, que tanto él como su familia han sido perseguidos y acosados. “Los han llevado a interrogatorios para que les digan qué saben de mi paradero. Todo esto es duro, y más cuando no has cometido delitos. Me tienen bloqueadas las cuentas, sin una orden judicial”, dijo.



Por su parte, la embajada de Chile en Caracas mantiene en calidad de huéspedes a seis magistrados de la máxima corte, una de ellas es Elenis Rodríguez, reconocida luchadora por los derechos humanos y defensora de varios presos políticos. Para salir de la embajada debe obtener un salvo conducto.



El gobierno de Panamá concedió el asilo a Gustavo Sosa y Manuel Antonio Espinoza Melet, quienes lograron burlar a los cuerpos de seguridad hasta ponerse a resguardo.



Por su parte, el magistrado Alejandro Rebolledo logró ir a Estados Unidos, desde donde ha solicitado se otorguen medidas cautelares que protejan a sus colegas.



Ángel Zerpa, Jesús Rojas Torres y Zuleima González son los tres jueces de la máxima corte que fueron capturados y permanecen encarcelados en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.



Rodeado de tanques y cientos de soldados, el alto mando militar venezolano intentó ayer despejar cualquier duda sobre su unidad en torno al presidente Maduro, tras un confuso asalto a una base que dejó dos muertos.



“Tengan la certeza de que cuentan con una Fuerza Armada Bolivariana unida y con altísima moral”, afirmó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.



Maduro anunció, por su parte, que la Constituyente, que tomó el Parlamento para inaugurar sus trabajos, se trasladará a otras dependencias, dejando a la opositora Asamblea continuar trabajando en el recinto original, con lo que el país ahora tendrá dos Parlamentos.