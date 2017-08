Por error, Reino Unido pide a ciudadanos de la UE que se vayan

LONDRES.- Reino Unido dijo que había enviado decenas de cartas comunicando por error a nacionales de la Unión Europea que abandonaran el país, un equívoco embarazoso en momentos que se negocian los derechos de estos ciudadanos tras el Brexit.



El Ministerio del Interior británico dijo que estaba investigando cómo fue posible que se enviaran cien cartas diciendo a ciudadanos de otros países de la UE que iban a ser expulsados por la ley de inmigración.



"Se emitió un número limitado de cartas por error y estamos estudiando con urgencia los motivos por los que ocurrió. Estamos contactando con todo el que recibió la carta para aclararles que no deben tenerla en cuenta", dijo una portavoz del Ministerio de Interior en un comunicado.



"Estamos absolutamente claros en que los derechos de los nacionales de la UE que viven en Reino Unido siguen inalterables", añadió.

Eva Johanna Holmberg, profesora finlandesa que está casada con un británico, dijo al periódico The Independent que "no podía creer lo que estaba viendo" cuando recibió la misiva.



Aunque Reino Unido ha prometido un acuerdo generoso para todos los ciudadanos de la UE tras el Brexit, no hay aún un acuerdo sobre cómo se protegerán los derechos.



Éste es uno de los tres asuntos que el bloque desea arreglar antes de que comience a discutirse la futura relación entre Reino Unido y la UE, que considera que deben hacerse más progresos en estos asuntos clave antes de que las conversaciones continúen.