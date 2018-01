Política de Trump con Jerusalén es “inmoral”: Abbas

EL CAIRO.- El presidente palestino Mahmoud Abbas volvió a criticar al presidente estadounidense Donald Trump, diciendo que si decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel fue "inmoral" y está "condenada al fracaso".



Los palestinos quieren que Jerusalén sea la capital de su futuro estado.



Durante una conferencia en Egipto sobre Jerusalén, Abbas -que ha arremetido dura y abiertamente contra las políticas de Trump- dijo que Washington se ha descalificado a sí mismo como mediador en las estancadas negociaciones entre israelíes y palestinos, un papel que Estados Unidos ha tenido durante décadas.



Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu declaró que está seguro de que la embajada estadounidense en Israel será trasladada a Jerusalén en algún momento de este año, mucho antes de lo que preveían representantes del gobierno estadounidense.



Netanyahu dijo a los periodistas que lo acompañan en su viaje a India que su "sólida evaluación" es que la embajada estadounidense "se mudará más rápido de lo que pensamos... en el curso del año".



Las autoridades estadounidenses han dicho que es poco probable que la sede diplomática en Jerusalén quede abierta antes de que concluya el mandato de Trump.



Contrario al uso de la violencia desde hace años, Abbas dijo que los palestinos: "seguiremos persiguiendo de forma pacífica nuestras demandas hasta que recuperemos nuestros derechos".



Las declaraciones del líder palestino en Egipto se produjeron antes de una visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a la región durante el fin de semana.



Pence es el funcionario estadounidense de mayor rango que visita Oriente Medio desde la decisión de Trump sobre Jerusalén en diciembre. Además visitará Egipto, Jordania, Jordania e Israel pero no se reunirá con palestinos.



"Jerusalén estará a las puertas de la paz solo su es la capital palestina y estará a las puertas de la guerra, el temor y la ausencia de seguridad y estabilidad, Dios no lo permita, si no es así", declaró Abbas. "Es la puerta de la paz y la guerra y el presidente Trump debe elegir entre las dos".



Abbas planeaba reunirse más tarde con el presidente egipcio Abdel-Fattah el-Sissi. Egipto fue la primera nación árabe en firmar un tratado de paz con Israel en 1979.



Jerusalén "es nuestra eterna capital, a la cual pertenecemos, así como ella nos pertenece", agregó el líder palestino, quien también renovó su llamado a árabes y musulmanes a visitar la ciudad, asegurando que este tipo de visitas no representan una "normalización" de lazos con Israel.