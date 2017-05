Trump condena filtraciones sobre ataque en Manchester

BRUSELAS/LONDRES.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se investigarán fugas de información "muy preocupantes" a medios de comunicación sobre el ataque suicida en Manchester, después de que la policía británica dejó de compartir inteligencia con agencias estadounidenses.



La primera ministra británica Theresa May había anunciado que diría a Trump que la inteligencia compartida entre sus países debe estar protegida, en una extraña expresión pública de descontento con su principal aliado en asuntos de seguridad.



"Las supuestas fugas que salen de agencias del gobierno son muy preocupantes", dijo Trump en un comunicado publicado después de que llegó a Bruselas a una cumbre de la OTAN, a la que también asiste May.



"Le estoy pidiendo al Departamento de Justicia y a otros organismos pertinentes que lleven a cabo una revisión completa de este asunto y, si procede, el acusado debe ser procesado con todo el peso de la ley", añadió.



Salman Abedi, un británico de 22 años de padres libios, detonó un dispositivo sofisticado a la salida de un concierto repleto el lunes por la noche, matando a 22 personas, en su mayoría niños y adolescentes.



En los últimos tres días, varios detalles de la investigación, incluido el nombre del atacante, se conocieron por primera vez en los medios de comunicación estadounidenses, lo que enfureció a la policía británica que temió que tales filtraciones pudiesen comprometer su investigación.



"Le dejaré en claro al presidente Trump que la inteligencia que comparten nuestras agencias policiales debe estar segura", dijo May antes de partir a la cumbre de la OTAN.



La decisión de dejar de compartir información policial con las agencias de Estados Unidos es un paso extraordinario para Gran Bretaña, que suele enfatizar en su "relación especial" con Estados Unidos.



Más tarde, la portavoz de May dijo que la primera ministra explicó su preocupación por las filtraciones al presidente estadounidense y ante la cumbre de la OTAN.



"La primera ministra trató sobre el tema de las filtraciones de los servicios de inteligencia con el presidente mientras esperaban a que se tomara la foto de familia", señaló la vocera de May.



"Expresó la visión de que la relación de compartir informaciones de los servicios de inteligencia con Estados Unidos es enormemente importante y valiosa, pero que la información que compartimos debe estar segura".



Gran Bretaña considera a Estados Unidos como su aliado más cercano, y ambos países también comparten datos de inteligencia como parte de la red de "Cinco Ojos", que también incluye a Australia, Canadá y Nueva Zelanda.



Luego de que Trump defendiera su decisión de discutir datos de inteligencia con funcionarios rusos durante una reunión en la Casa Blanca, May dijo la semana pasada que Londres seguiría compartiendo información con Washington.



NYT DEFIENDE COBERTURA



El New York Times defendió su decisión de publicar evidencias vinculadas con el atentado de Manchester, afirmando que su cobertura del suceso ha sido responsable.



Funcionarios británicos han denunciado que la información fue filtrada indebidamente por responsables estadounidenses, pero no queda claro de dónde el Times sacó la información.



El jefe de la policía de Manchester, Ian Hopkins, declaró que la publicación del texto y las fotos fue "angustioso" para las familias de las víctimas.



En un comunicado, New York Times dijo que "las imágenes y el texto publicados no eran explícitas ni irrespetuosas hacia las víctimas". Afirmó que su cobertura de lo sucedido “ha sido abarcador y responsable”.



Con información de Reuters, AFP y AP