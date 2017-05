Maduro activa la Constituyente y la Asamblea la rechaza

CARACAS.- La presidenta del ente electoral venezolano, Tibisay Lucena, informó este martes que la elección de los miembros que modificarán la Constitución tendrá lugar "a finales del mes de julio", un mecanismo que activó el presidente Nicolás Maduro y la oposición tildó de "fraude".



El Consejo Nacional Electoral decidió además fijar para el 10 de diciembre las elecciones regionales, demoradas desde finales de 2016, indicó Lucena.



La iniciativa del gobierno socialista busca calmar el clima de violencia que vive la nación petrolera, donde al menos 55 personas han muerto en medio de una ola de protestas antigubernamentales que se ha prolongado por casi dos meses.



Además, el CNE fijó para el próximo 10 de diciembre la fecha de las elecciones regionales pendientes desde finales de 2016, buscando responder a la demanda de la oposición y una docena de países que quieren una salida electoral a la crisis venezolana.



"El dilema está muy claro: o queremos paz o queremos violencia", dijo Maduro ante cientos de simpatizantes. "¿Votos o balas? ¿Qué quiere el pueblo?", agregó.



La oposición sostiene que la Asamblea Nacional Constituyente es sólo una excusa para evadir las elecciones en camino, incluidas las presidenciales del 2018.



"Los venezolanos no aceptaremos el fraude constituyente madurista. Su decreto es inconstitucional y por tanto nulo", dijo el líder opositor Henrique Capriles, quien llamó a "desobedecer el fraude madurista".



Lucena, en tanto, prometió "proceder con especial cuidado para garantizar los derechos ciudadanos en un momento crucial del país".



En el Parlamento, de mayoría opositora, algunos diputados exigieron el martes que se convoque a un referendo para que la población decida si quiere o no cambiar la Constitución, antes que seguir el método propuesto por Maduro para elegir los encargados de modificarla.







Previo al anuncio de Lucena, la bancada opositora también llamó a marchar el miércoles hacia la sede del poder electoral en defensa del voto y en contra de una constituyente que consideran antidemocrática.



Según las bases que presentó Maduro, los miembros de la Asamblea Constituyente serán elegidos de manera directa, secreta y universal y el 31 por ciento deberá pertenecer a los sectores campesinos, pescadores, personas con discapacidad, empresarios, pensionados, estudiantes y trabajadores.



Los 364 constituyentes restantes serán elegidos territorialmente: uno por cada municipio del país y dos en los municipios capitales de los 24 estados, añadió el mandatario.



La oposición y expertos critican la selección territorial y sectorial, pues dicen que supone elecciones indirectas, de segundo y hasta tercer grado. De hecho, quienes no comprueben que trabajan en alguno de los 14 rubros propuestos por Maduro, incluida la administración pública, no podrán postularse.



"En términos reales no es una Constituyente, como está establecida en la Constitución de 1999", dijo el abogado y profesor universitario, Jesús Ollarves. "Se trata de un parapeto que está utilizando Nicolás Maduro para evitar el pronunciamiento del pueblo", agregó.



Ollarves explicó que Maduro no debió formular las bases de la Constituyente sino que es potestad del árbitro electoral y que la iniciativa, por su importancia, debió someterse a una consulta popular.



"Él tomó la iniciativa, hizo las bases comiciales, dijo que eran 540 constituyentes, dijo que eran territoriales, que eran sectoriales, ¿y el pueblo dónde está?", se preguntó.



El primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, quien, a través de su cuenta de Twitter aseguro que "desde la Asamblea Nacional convocamos a referendo para que el pueblo decida entre el Fraude Constituyente o la salida de Maduro", afirmó también que tampoco dependerá del Consejo Nacional Electoral, ya que explicó que el referendo no requiere ser avalado con firmas.



A los factores disidentes de la propuesta constituyente se sumaron los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Marisela Godoy y Danilo Mojica. También se pronunció la exministra del chavismo Mari Pili Hernández.



“La constituyente no trae solución a las desgracias que estamos viviendo”, expuso Godoy, quien recordó al presidente Hugo Chávez que decía que no había nada que se pudiera hacer fuera que no estuviera contenido en la Carta Magna.



Hernández, por su parte, señaló que el llamado a la constituyente “contradice, absolutamente, el espíritu total de todo el texto constitucional y sobre todo, los principios fundamentales del chavismo”.



*Con información de la Corresponsal Lissette Cardona