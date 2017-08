Parlamento venezolano desconoce que Constituyente asuma sus funciones

El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó este sábado un acuerdo en el que "rechaza y desconoce" la decisión -condenada internacionalmente- de la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro de asumir sus competencias.



"La Asamblea Nacional acuerda rechazar y desconocer la pretensión de la ilegítima Asamblea Constituyente de usurpar las funciones legislativas que corresponden a este cuerpo parlamentario", señala al texto.



También se declaró "en resistencia" tras rechazar lo que calificó como un "fraudulento" despojo de sus facultades por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, un cuerpo plenipotenciario dominado por los aliados del presidente Nicolás Maduro.



El viernes, la constituyente asumió las potestades del Congreso, una medida que generó críticas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de varios países, incluidos Estados Unidos y un grupo de 12 naciones latinoamericanas.



Y el sábado, secundado por los embajadores de Alemania, Italia, Chile, Polonia y Reino Unido, el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, dijo que el cuerpo no aceptará "ninguna" decisión emanada de la constituyente y seguirá trabajando, a pesar que la justicia ha bloqueado todas sus leyes desde que la oposición ganó la mayoría de curules en 2015.



"Desconocemos, rechazamos y no obedeceremos esa pretendida disolución. Aquí nadie se come el cuento de que no lo disolvieron, sino que le quitaron las competencias", dijo Guevara. "Se parecen a Cantinflas cuando decía: 'yo no la maté, sólo la asesiné'".



"Vamos a estar aquí en resistencia. Este es un Parlamento en resistencia frente a una dictadura militar armada que secuestró sus espacios y que militarmente obtiene lo que no pudo obtener con los votos", agregó poco antes de romper el decreto que despoja de sus facultades al Parlamento.



En una sesión extraordinaria celebrada el sábado, el Parlamento acordó abrir una investigación a los 545 miembros de la Asamblea Constituyente -todos partidarios del oficialismo- por "usurpación de funciones", luego de asegurar que su elección fue producto de un "fraude".



Además, dijeron que profundizarán su agenda de presión internacional buscando mayor apoyo para lograr la restitución del hilo democrático que, aseguran, se terminó de romper con la instalación de la Asamblea Constituyente, que sesionará hasta por dos años con miras a reescribir la carta magna del país.



Entre abril y julio, millones de venezolanos salieron a las calles para protestar contra lo que consideran una "dictadura" de Maduro. Los cuatro meses de enfrentamientos con la fuerza pública dejaron más de 120 fallecidos.



El mandatario socialista, por su parte, asegura que las protestas sólo buscaban desbancarlo.



Tras reunirse con el cuerpo diplomático acreditado en Caracas, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, insistió en que el Parlamento no fue disuelto.



"De manera absolutamente falaz, indican que el poder legislativo venezolano fue disuelto por la Asamblea Nacional Constituyente. Es el poder legislativo el que no reconoce a la Asamblea Nacional Constituyente como poder plenipotenciario", dijo Arreaza en rueda de prensa.



"Lamentamos que algunos países se hayan ido de bruces con sus solidaridades automáticas. Llamamos a la reflexión una vez más: si de verdad creen que el diálogo es la vía en Venezuela (...) entonces acudan a ese llamado", agregó.



En un comunicado, Caracas rechazó las "injerencistas" declaraciones del Departamento de Estado estadounidense que criticó el viernes la medida de la Asamblea Constituyente.