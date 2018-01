Papa insta al diálogo en Península de Corea y a vetar armamento nuclear

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Francisco llamó a todas las naciones a apoyar un diálogo que disminuya las tensiones en la Península de Corea y a trabajar por un veto legalmente vinculante a las armas nucleares.



En una ponencia anual ante diplomáticos -que ha llegado a ser conocido como su discurso "Estado del Mundo"-, Francisco reiteró además su llamado a que el status quo de Jerusalén se mantenga tras la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a la ciudad como la capital de Israel.



Además se refirió al cambio climático, llamando a los países a seguir comprometidos con el acuerdo de París de 2015 sobre la reducción de emisiones de carbono. Trump ha dicho que Estados Unidos se retirará del pacto.



"Es de importancia primordial apoyar todos los esfuerzos para el diálogo en la Península de Corea, a fin de encontrar nuevas formas de superar las disputas actuales, aumentar la mutua confianza y asegurar un futuro pacífico para el pueblo coreano y para el mundo completo", declaró el pontífice.



El papa se dirigió a los diplomáticos un día antes de las esperadas conversaciones entre Pyongyang y Seúl sobre la participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang.



A comienzos de mes, luego de que el líder norcoreano Kim Jong-un declaró que tenía un "botón nuclear" listo para ser activado, Trump respondió a través de Twitter que el dispositivo de Estados Unidos era más grande y más poderoso.



"Se tienen que prohibir los armamentos nucleares", afirmó Francisco, citando un documento emitido por el Papa Juan XXIII durante el punto más delicado de la Guerra Fría. El Papa dijo también que "no se puede negar que la conflagración podría empezar por una circunstancia imprevista y casual".



Francisco destacó que la Santa Sede está entre los 122 estados que el año pasado se plegaron a un acuerdo de Naciones Unidas para vetar las armas nucleares. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y otra naciones boicotearon las negociaciones que condujeron al tratado, comprometiéndose en cambio al Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968.



Recuerda el desastre de los sismos en México



El pontífice comentó que uno de los deberes urgentes de la actualidad es el “cuidado de nuestra Tierra”, en referencia a los sismos ocurridos en México en septiembre pasado.



“Lo hemos visto el año pasado con los terremotos que han golpeado en distintos lugares de la tierra, especialmente en los últimos meses en México e Irán, provocando numerosas víctimas”, dijo frente a los embajadores, entre ellos el mexicano, Jaime del Arenal Fenochio.



El líder católico recordó también la fuerza de los huracanes que han afectado a varios países del Caribe alcanzando las costas estadunidenses, y que, más recientemente, han golpeado Filipinas.



Destacó que, si bien esos fenómenos no dependen del ser humano, existe una responsabilidad primaria del hombre en la interacción con la naturaleza y alertó contra los “efectos devastadores” del cambio climático, con el aumento global de las temperaturas.



En el mismo evento, advirtió que Venezuela atraviesa una crisis “política y humanitaria” cada vez “más dramática y sin precedentes. Por lo que exhortó a “responder sin demora” a las necesidades primarias de la población, en materia de alimentos y medicinas.



Deseó que “se creen las condiciones para que las elecciones previstas durante el año en curso logren dar inicio a la solución de los conflictos existentes, y se pueda mirar al futuro con renovada serenidad”.