Papa Francisco pide por la inclusión de indígenas en Chile

TEMUCO.- El papa Francisco abogó por la unidad y una mayor inclusión de los postergados pueblos originarios de Chile en una misa masiva en Temuco, capital de la región más pobre y corazón de un largo conflicto entre indígenas y el Estado.



Desde un terreno reclamado como ancestral por la etnia mapuche y que también fue ocupado como centro de torturas durante la dictadura de Augusto Pinochet, el pontífice pidió más tolerancia para preservar la riqueza de cada pueblo.



"La unidad que nuestros pueblos necesitan reclama que nos escuchemos, pero principalmente que nos reconozcamos (...) nos necesitamos desde nuestras diferencias", dijo y saludó a los fieles en lengua mapudungun con la frase "Mari Mari, Küme tünngün ta niemün" (Buenos días, la paz esté con ustedes).



En la antesala de la llegada de Francisco a la sureña región, se registraron dos incendios separados en iglesias que la policía investiga como presuntos ataques, los que se suman a otros en las jornadas previas en que se encontraron manifiestos en contra de la visita papal.



Además, un policía fue herido leve con perdigones en un ataque de encapuchados que los emboscaron, dijo el general policial Marcelo Toyber a la prensa.



Desde el viernes y hasta al miércoles, desconocidos han quemado diez parroquias católicas.



Las fuerzas de seguridad desplegaron más de 4 mil efectivos para resguardar una región en donde los enfrentamientos de grupos indígenas con la policía son frecuentes, así como la quema masiva de camiones de empresas forestales que explotan terrenos que los pueblos originarios aseguran son suyos.

1 También tres helicópteros de una empresa forestal fueron quemados en otra zona del sur del país y un policía resultó herido con perdigones en un enfrentamiento con grupos desconocidos cuando resguardaba una hacienda.



El conflicto ha escalado en los últimos años en la región de La Araucanía, donde grupos mapuches demandan a empresarios madereros que devuelvan territorios ancestrales y al Estado, que avance en el traspaso de tierras a los pueblos originarios.



"Es imprescindible defender que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas", dijo Francisco.



Unos 600 mil mapuches viven en Chile, principalmente en la Araucanía y Biobío, sectores empobrecidos situados a más de 500 kilómetros al sur de Santiago que durante siglos fueron el límite del imperio español en Sudamérica.



Famosos por ser guerreros, los mapuches mantuvieron a raya a los conquistadores y sólo fueron derrotados por el Ejército chileno entre 1860 y 1870. Las relaciones con el Estado han sido difíciles desde entonces.



"A nuestro juicio la visita no representa ningún beneficio (...) Antes venían con la Biblia y la espada; ahora vienen con la Biblia y el fusil. Esto es un campamento de guerra", dijo Daniel Ancavil, líder del Consejo Mapuche Maquehue, en referencia al amplio operativo de seguridad en la zona.



El Papa, nacido en Argentina como Jorge Bergoglio y que vivió cerca de un año en Chile de joven, celebrará una misa para cerca de 400 mil personas en un exaeródromo en Temuco, donde estará acompañado, entre otros, por una veintena de representantes indígenas.

Además de los fieles chilenos, la sureña región recibirá a miles de argentinos provenientes de ciudades tan lejanas como Río Grande, a unos 2 mil 500 kilómetros de distancia.



Desde que asumió el pontificado, el Papa no ha visitado su país, en contraste con Juan Pablo II, que fue con frecuencia Polonia, y con Benedicto XVI, que inició su período con una gira a Alemania. Los fieles argentinos sienten que esta es una ocasión imperdible para acompañar a su compatriota.



"Me intriga que no se hable mucho de por qué no va (a Argentina). Parece un tema tabú", dijo Yuliana Rivas, una estudiante de 22 años de Neuquén, una ciudad argentina ubicada a unos 500 kilómetros de Temuco.



El médico Javier Grande viajó unos mil 700 kilómetros en auto con su esposa desde Rosario para asistir a la misa en Temuco.



"Es muy emocionante poder ver al Papa. Como argentinos, estamos contentos y orgullos", dijo Grande, quien será parte de un grupo de 5 mil voluntarios que cumplirá labores de ayuda.



