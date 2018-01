Palestinos condenan amenaza de Trump de cortar ayuda

RAMALA.- Los palestinos calificaron como un chantaje la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de retener en el futuro la entrega de asistencia económica, por lo que dijo que era falta de voluntad para mantener conversaciones de paz con Israel.



El martes, Trump escribió en Twitter que Washington le da a los palestinos "CIENTOS DE MILLONES DE DÓLARES al año y no lo aprecian o lo respetan (...), si los palestinos no quieren negociar la paz, ¿por qué deberíamos hacer estos gigantescos pagos en el futuro?".



Hanan Ashrawi, miembro del comité ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), respondió que "no seremos chantajeados". Nabil Abu Rdainah, portavoz del presidente palestino Mahmoud Abbas, dijo que "Jerusalén no está en venta, ni por oro ni por plata".



Los palestinos ya estaban indignados con Trump luego que el mes pasado dijo que reconocería a Jerusalén como capital de Israel, declaración que generó molestia en todo el mundo árabe y preocupación entre los aliados de Washington.

Las declaraciones de Trump fueron elogiadas por la ministra de Cultura israelí, Miri Regev. "Me complace que (...) Trump diga que llegó el momento de dejar de decir palabras lisonjeras (a los palestinos)", declaró Regev, miembro del Partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu.



Sin embargo, Tzipi Livni, política israelí de oposición y exnegociadora de paz, señaló que "un gobierno (israelí) responsable y serio" debería decirle discretamente a Trump que a Israel le conviene evitar una "crisis humanitaria en Gaza" y que siga financiando a las fuerzas de seguridad palestinas que cooperan con Tel Aviv.



Abu Rdainah acotó que los palestinos no se oponen a volver a las negociaciones de paz que colapsaron en 2014, pero sólo sobre la base de que se establezca un estado propio a lo largo de las líneas que existían antes de que Israel tomara en 1967 Cisjordania, Jerusalén Oriental y la Franja de Gaza.



Un reporte preparado para el Congreso estadounidense en diciembre de 2016 por el Servicio de Investigación del Congreso mostró que el apoyo económico anual de Estados Unidos a la Franja de Gaza y Cisjordania promedia cerca de 400 millones de dólares desde el año fiscal 2008.