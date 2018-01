'Países de mierda': el turismo africano aprovecha frase de Trump

La primera reacción de África a la declaración grosera del presidente Donald Trump fue de indignación. Ahora, algunos gobiernos y agencias turísticas la están explotando para promover las muchas atracciones del continente.



Trump aludió a las naciones africanas como “shithole countries”, o “países de mierda”, durante una reunión en Washington, de acuerdo con varios participantes. El presidente niega haber usado ese término.



La agencia de turismo privada Gondwana Collection, de Namibia, ha emitido un video que promueve la vida silvestre y las bellezas naturales del sur de África. Un relator que remeda la voz de Trump y que repite su grosería invita a la gente al “Número Uno de África” de esos países.



También recuerda una metedura de pata anterior de Trump en una reunión con gobernantes africanos en la que habló de un país inexistente llamado “Nambia”.



“Se puede combatir lo negativo con lo negativo o se puede responder con un enfoque irónico”, dijo el gerente de Gondwana Collection, Gys Joubert, a The Associated Press. “Nos gusta el aspecto divertido de la vida. Nos alegra haber podido crear y enviar algunas sonrisas alrededor del mundo”.



Una página de Facebook que promueve el turismo en Zambia incluye la imagen de un vehículo en un entorno silvestre y una frase que da la bienvenida a los visitantes a “(asterisco) (asterisco) (asterisco) (asterisco)hole Zambia”.



“¡Donde las vistas hermosas y la vida silvestre asombrosa son nuestra carta de triunfo”, dice el texto que la acompaña. Dice que no representa las opiniones de la agencia de turismo oficial de Zambia “sino las de un sitio de mercadeo independiente”.



El gobierno de Botswana, para el cual son cruciales los ingresos por turismo, ha publicado en redes sociales imágenes de elefantes y otros animales bebiendo en lo que llama un “waterhole country” (país de pozos de agua).



La semana pasada, el gobierno de Botswana convocó al embajador estadounidense para aclarar si en verdad se tenía una imagen tan despectiva del país después de años de buenas relaciones.