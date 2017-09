Organizaciones piden una reforma para proteger a ‘dreamers’

New Mexico Dream team, Washington Dream Coalition y otros grupos respaldaron las marchas contra la derogación de un programa que protege a 800,000 jóvenes de ser deportados. (Bloomberg)

Organizaciones se reunieron con legisladores estadounidenses para solicitar una reforma migratoria que de certeza jurídica al futuro de los 800 mil dreamers afectados por el fin del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).



Entre esos grupos se encuentran Uniting we dream, New Mexico Dream team, Washington Dream Coalition, Chicanos por la Causa, Agenda Migrante y LULAC.



Este fin de semana dichas organizaciones se unieron a las manifestaciones de los jóvenes ‘dreamers’ para rechazar la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de eliminar el DACA.



Además, los grupos defensores y protestantes se reunieron con algunos republicanos como Paul Ryan, John McAin, Mike Coffman, y con representantes demócratas como Luis Gutiérrez, Raúl Grijalba y Nancy Pelosi, líder de los demócratas en la cámara de representantes.

De acuerdo con la organización Agenda Migrante, se habló de la importancia de contar con una legislación para que los ‘dreamers’ puedan permanecer en Estados Unidos. Asimismo, expresaron su temor a que se quieran intercambiar recursos para las medidas antimigrantes del ejecutivo a cambio de un status similar a DACA.



Agenda Migrante, representada por su coordinadora Eunice Rendón, llevó a cabo diversas reuniones con los grupos de ‘dreamers’ de todo Estados Unidos y aliados estratégicos como Human Right Watch para realizar una agenda binacional en común y de esta forma poder apoyar de una forma más puntual y pertinente a la comunidad migrante. Rendón mencionó que es fundamental el trabajo conjunto de ambos lados de la frontera para apoyar a los jóvenes que pasan por este momento tan complejo.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminó el martes el programa denominado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que protege de la deportación a casi 800,000 jóvenes, en su mayoría mexicanos, y fijó un plazo de seis meses para que el Congreso elabore una nueva legislación que reemplace a la iniciativa.



Con información de Reuters